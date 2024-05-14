鴻海擬2025年在美推新電動車 日本客戶下半年簽約

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（中央社記者鍾榮峰台北14日電）鴻海今天表示，電動車海外布局鎖定東南亞、美國和歐洲市場，預期2025年在美國市場推出新車款，在日本已有2個客戶，並推動3個專案，預計第3季和第4季將簽署正式合約。

鴻海下午舉行線上法人說明會，董事長劉揚偉由於在歐洲出差，法說會由發言人巫俊毅和財務長黃德才主持。

關於海外電動車布局，巫俊毅表示，休旅車Model C、跨界（Crossover）車款Model B和電動巴士Model T，除了台灣市場之外，也規劃向東南亞、美國和歐洲市場銷售。

巫俊毅透露，鴻海規劃2025年在美國市場推出新車款，在日本也擁有2個委託設計製造服務（CDMS）客戶，並正推動3個CDMS專案；他指出，鴻海與日本客戶的合作備忘錄已簽訂，預計第3季和第4季將簽署正式合約。

展望資通訊產業海外布局，巫俊毅表示，中國大陸、印度、越南、美國、墨西哥，是集團主要擴張地區，中國大陸以自動化和新事業發展為主，印度聚焦消費型智能產品，越南鎖定電腦終端產品，北美地區聚焦電動車整車和零組件以及人工智慧AI雲端網路產品等。

法人問及執行長輪值制進展，巫俊毅指出，鴻海集團藉此培養未來領導人才，促進高階領導團隊成長發展，輪值執行長計畫下，董事長還是最終決策者，可維持決策一貫性。

鴻海去年第1季業外認列權益法轉投資日本夏普（Sharp）損失新台幣197億元，今年第1季再次認列損失105億元，黃德才指出，主要因應夏普會計年度結算，以及未來輕資產化規劃。

法人問及毛利率走勢，黃德才表示，AI伺服器垂直整合和零組件強勁成長有機會帶動毛利率，但須留意通膨、匯率、資本支出帶來折舊費用變數，全年來看產品組合有利提升毛利率，仍要看接單模式，客戶傾向B/S料件買進賣出（Buy and Sell）。

法人提問今年伺服器業績表現，巫俊毅指出，除了AI伺服器強勁成長，一般通用伺服器首季營收年增兩位數百分比，也呈現季增，預期今年通用伺服器業績年成長雙位數百分比，主要雲端服務供應商（CSP）和品牌伺服器商是鴻海客戶，新CSP客戶採購也增加。

展望今年資本支出規劃，巫俊毅表示，2023年鴻海集團資本支出較前一年成長14%，預估今年資本支出年增幅不會比14%低。（編輯：張均懋）1130514