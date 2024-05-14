AI伺服器強 鴻海估第2季業績成長全年能見度佳

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（中央社記者鍾榮峰台北14日電）鴻海今天預估，第2季業績較第1季和2023年同期小幅成長，雲端網路、電腦、元件和其他產品均可明顯季增和年增。鴻海首季AI伺服器業績大幅年增200%，預估今年逐季強勁成長，全年能見度比3月法說會預估還要明朗。

鴻海下午舉行線上法人說明會，由於董事長劉揚偉在歐洲出差，此次法說會由發言人巫俊毅和財務長黃德才主持。

展望第2季營運，巫俊毅評估鴻海第2季業績較第1季和2023年同期小幅成長，其中消費智能產品估較第1季和去年同期持平，雲端網路、電腦終端、元件和其他產品，均較第1季和去年同期明顯成長。

巫俊毅說明，第1季AI伺服器業績較2023年同期大增200%，預估今年逐季強勁成長；網通產品需求回升，電腦終端受惠新產品等挹注，元件和其他產品包括連接器、精密模組、鏡頭、車用零組件等強勁成長。

展望今年營運，巫俊毅重申，鴻海今年業績目標較去年小幅成長，全年能見度比3月預估還要明朗，主要是AI伺服器強勁成長，消費智能產品業績拚持平，雲端網路產品可明顯增加，電腦終端產品拚持平，元件和其他產品可明顯成長，巫俊毅表示，鴻海對今年資通訊產業的中性看法不變。

在人工智慧（AI）布局，巫俊毅指出，鴻海與晶片大廠輝達（NVIDIA）合作最新AI軟硬體解決方案，鴻海也持續開發AI效能實驗室，也全面升級全球伺服器生產基地。

巫俊毅說明，第1季AI伺服器占鴻海整體伺服器比接近4成，全年AI伺服器營收成長預計超過40%目標不變，AI伺服器產品在整體伺服器營收占比，也將超過4成，預估2025年伺服器營收規模會再增加。

在電動車布局，巫俊毅表示，今年Model C交車數可達萬輛，預估第3季底前全數交車完畢，相關營收規模可到新台幣百億元。在Model B跨界（Crossover）電動車進度，巫俊毅預期下半年進入量產開發階段，鎖定台灣、東南亞和歐洲市場。

鴻海與裕隆合資的鴻華先進，已在4月啟動建置高雄橋頭園區工廠提高總產能，預計2025年完工，初期產能約年產500輛，2028年目標擴產至1000輛電動巴士。

在車用半導體布局，鴻海Hybrid Virtual車用平台與車廠及第一階（Tier 1）公司合作，車用第三代碳化矽（SiC）模組與歐洲、中國大陸、台灣等電驅系統客戶設計導入。

在SiC布局，鴻海竹科晶圓廠通過車規驗證持續擴產，湖口模組廠興建中，預計第3季投產。在運算平台，鴻海電源管理IC取得繪圖卡設計案，功率半導體設計導入伺服器及電源供應器。

在低軌通訊及智慧城市布局，鴻海結合國內外衛星星系委託設計製造服務CDMS資源，啟動製造訂單準備；在智慧城市，鴻海與多國城市首長探討落地方案，並與高雄推動各項生成式AI（Gen-AI）應用。

鴻海第1季消費智能產品業績占比48%，雲端網路產品占比28%，電腦終端產品占比18%，元件和其他產品占比6%。（編輯：楊蘭軒）1130514