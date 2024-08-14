鴻海：GB200伺服器未遞延 第4季出貨明年放量

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（中央社記者鍾榮峰台北14日電）鴻海發言人巫俊毅今天下午表示，與輝達（NVIDIA）合作的人工智慧AI伺服器GB200，將如期在第4季小量出貨，預估2025年第1季開始放量，不存在遞延出貨的問題，鴻海仍會是第1家和第1批出貨的廠商。

鴻海下午舉行線上法人說明會，由於董事長劉揚偉另有要務出國，由發言人巫俊毅和財務長黃德才說明。

法人高度關注內建輝達GB200晶片的AI伺服器是否遞延出貨，巫俊毅說明，GB200伺服器將如期在第4季出貨，不存在延遲問題，預期明年第1季開始逐步放量。

巫俊毅表示，鴻海集團正在開發的AI伺服器產品，均按照進度進行，在晶片模組供應，與上下游廠商密切聯繫並掌握訊息，整體伺服器供應鏈結構並未改變，訂單配比沒有變化，鴻海會是第1家和第1批出貨GB200伺服器的廠商。

巫俊毅指出，鴻海集團在開發製造AI伺服器有4大關鍵，包括新產品開發技術、上下游整合、數位化智慧製造以及多元化全球布局。

他表示，今年上半年鴻海集團AI伺服器業績較去年同期成長超過2倍，下半年能見度會更好，若不考慮GB200伺服器出貨時程，預估今年AI伺服器占整體伺服器業績比重也可達4成，且H系列伺服器需求也持續增加，能見度更好。

巫俊毅表示，鴻海會持續關注AI伺服器上游包括繪圖處理器（GPU）和相關零組件的供應狀況，在製造端做好量產前準備。

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他也預估，下半年包括AI伺服器在內的雲端網路產品，以及元件和其他產品項目，表現可較以往季節性更佳，也會是今年成長最明顯的2大項目，今年AI伺服器業績可逐季成長，若GB200伺服器按照進度在第4季出貨，整體表現會更佳。

巫俊毅說明，從以往消費電子製造經驗來看，當新產品規格和技術大幅提升之際，設計或製造端的複雜度也會大幅增加，因此常見動態調整，主要產品推出前，市場短期內或有雜音，長期來看，主要產品推出後，市場需求會正面回應，設計或製造複雜度提高，對鴻海有利。（編輯：林家嫻）1130814