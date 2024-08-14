鴻海：AI伺服器交易模式多元化 資金需求無虞

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（中央社記者鍾榮峰台北14日電）鴻海今天下午表示，AI伺服器訂單增加，交易模式將多元化，對毛利率將產生不同影響，鴻海提升關鍵零組件垂直整合比例提升毛利率，讓獲利極大化，鴻海財務狀況穩健，可因應AI伺服器大幅成長帶來的資金需求。

鴻海下午舉行線上法人說明會，法人關注AI伺服器市場大幅成長對鴻海毛利率和財務影響，鴻海財務長黃德才說明，部分AI伺服器營收採用B/S料件買進賣出（Buy and Sell）交易模式，會影響毛利率表現，不過透過零組件產品組合提升和成本管控，第2季整體毛利率優於預期。

黃德才表示，未來鴻海推出AI伺服器新架構機櫃，AI伺服器單價高，關鍵零組件組合不同，AI伺服器訂單增加，會按照客戶需求採取多元化的交易模式和帳期，調整對毛利率或資金的影響，此外也提升垂直整合比例，包括晶片模組、高速交換器和液冷系統以及其他主要元件，讓獲利極大化。

黃德才也指出，到第2季底，鴻海集團現金和約當現金部位約1.05兆元，財務穩健，鴻海會持續關注現金流狀況，因應AI伺服器大幅成長帶來的資金需求。發言人巫俊毅說明，鴻海集團持續鎖定提高AI伺服器市占率表現。

在電動車進展，巫俊毅表示，過去3個月不少潛在客戶對於鴻海的委託設計製造服務（CDMS）商業模式感到興趣，日本具有發展潛力，與2家日本車用廠商洽談持續進行，預期下半年可漸明朗。

法人問及美國關稅議題影響，黃德才指出，集團透過全球布局，例如在美國有生產高階伺服器基地，全球產能調配有彈性，此外上半年集團資本支出已近新台幣631億元，年增33%，布局更多元產能和投資新事業，因應不同客戶需求和產品特性。（編輯：翟思嘉）1130814