鴻海：看好AI伺服器 今年業績顯著成長能見度更佳

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北14日電）鴻海今天下午表示，下半年AI伺服器業績可逐季成長，今年集團營運可顯著年增，能見度比5月法說會預期還佳，今年AI伺服器占鴻海整體伺服器營收比重可超過4成，預期不久將來，AI伺服器可望成為鴻海集團兆元產品項目。

鴻海下午舉行線上法人說明會，由於董事長劉揚偉另有要務出國，由發言人巫俊毅和財務長黃德才說明。

展望第3季，巫俊毅預期，第3季業績較第2季和2023年同期顯著成長，其中消費智能產品估較第2季明顯成長，比去年同期持平；雲端網路小幅季增，較去年同期明顯成長，下半年AI伺服器可逐季成長。

至於第3季電腦終端估小幅季減，較去年同期小幅成長；連接器、精密模組、鏡頭、車用零組件等元件和其他產品均較第2季和去年同期明顯成長。

展望今年營運，巫俊毅指出，今年鴻海集團業績可較去年明顯成長，能見度比5月法說會預期還要佳，主要是AI伺服器強勁成長，雲端網路產品可明顯增加，至於消費智能和電腦終端產品拚持平，元件和其他產品可明顯成長，預估下半年雲端網路和元件這兩項產品顯著成長。

觀察上半年AI伺服器應用拉貨，巫俊毅指出，今年第2季AI伺服器營收比第1季成長超過60%，第2季AI伺服器占整體伺服器營收比重超過4成。

巫俊毅預估，今年AI伺服器占鴻海整體伺服器營收比重可超過4成，預期不久將來，AI伺服器可望成為鴻海集團兆元產品項目。

在智慧製造布局，巫俊毅表示，與輝達（NVIDIA）及夥伴導入生成式AI（Gen-AI）應用，和谷歌（Google）共建機器人整合AI平台，與西門子（Siemens）合作打造數位工廠。

在智慧城市布局，巫俊毅指出，與墨西哥重要城市討論整城輸出，並協助客運整合CityGPT平台應用，以生成式AI升級高雄公車服務系統。

在高雄電池廠進展，巫俊毅表示，進度已完成9成，預計第4季量產，高雄橋頭科學園區電動巴士廠房依進度取得建照。

在半導體布局，巫俊毅指出，新竹第三代半導體碳化矽（SiC）模組廠第3季試產，封測廠完成無塵室擴建，並建立玻璃基板雙面重佈線層（RDL）。

在電動車軟體，巫俊毅表示，在台灣測試自動輔助導航駕駛系統，自動駕駛軟體模型已進入實際環境模擬，硬體進入樣品階段，預估今年底前完成以軟體定義器車的基本功能開發。（編輯：楊凱翔）1130814