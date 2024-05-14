鴻海首季三率三升 獲利年增72%每股賺1.59元
2024/5/14 14:55
（中央社記者鍾榮峰台北14日電）鴻海今天下午公布第1季稅後獲利新台幣220.09億元，季減59%，比2023年同期大增72%，每股基本純益1.59元。鴻海首季毛利率、營益率、淨利率均較去年同期成長。
鴻海下午公布第1季財報，單季合併營收1兆3239.92億元，創歷史同期次高，較去年第4季1兆8520.72億元減少29%，比去年同期1兆4624.37億元下滑9%。鴻海第1季合併毛利率6.32%，較去年第4季6.12%增加0.2個百分點，比去年同期6.04%增加0.28個百分點。
鴻海第1季合併營業利益367.51億元，營益率2.78%，較去年第4季2.64%增加0.13個百分點，比去年同期2.77%微增。
鴻海首季稅後獲利220.09億元，較去年第4季531.45億元減少59%，比去年同期128.25億元大增72%，第1季淨利率1.66%，較去年第4季2.87%減少1.21個百分點，比去年同期0.88%增加0.79個百分點。鴻海第1季每股基本純益1.59元，低於去年第4季EPS 3.83元，優於去年同期EPS 0.93元。
鴻海先前評估第1季業績較去年第4季明顯修正，主要是傳統淡季和去年同期基期較高因素，估較去年同期小幅下滑，結果符合預期。
其中消費智能產品估明顯季減和年減，符合預期；雲端網路產品拚較去年第4季持平，估大幅年增，結果較去年同期小幅成長。電腦終端產品估明顯季減，力拚較去年同期持平，符合預期；元件和其他產品估明顯季減，拚小幅年增，符合預期。（編輯：楊蘭軒）1130514
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