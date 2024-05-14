不堪持續虧損 日經：夏普堺工廠9月擬停產

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（中央社東京14日綜合外電報導）鴻海轉投資的日本夏普（Sharp）旗下面板事業堺工廠（SDP）虧損，日本經濟新聞報導，夏普將在今年9月底前停止生產電視用液晶面板的堺工廠運作。

日經報導，堺工廠曾是2022年度夏普虧損逾2000億日圓主因。受到中國廠商增產影響，電視用液晶面板價格已跌到最近高點時的一半左右。夏普也在檢討把液晶事業員工調派到索尼集團（Sony Group）的半導體工廠，然後針對經營重整展開徹底結構改革。

堺工廠由於產能利用率低，一直處於虧損狀態。夏普也在檢討將工廠出租及提供員工優退方案。

液晶面板分為電視用的大型面板，及供智慧型手機及平板電腦使用的中小型面板。電視用大型面板過去吸引電機大廠競相投資，直到2000年代中期都是日本電子產業火車頭。不過，隨著中國廠商繼韓國廠商後也投入這個市場，日本業者無法承受價格競爭相繼退出市場。

索尼2012年將生產面板的合資公司所有股份都賣給韓國三星電子；現在的Panasonic控股株式會社也在2016年停產電視用液晶面板，目前只剩夏普在日本境內仍擁有生產電視用液晶面板的工廠。

美國調查公司指出，今年4月電視用50吋液晶面板價格，只剩下3年前的約半價。高價電視機種都轉用有機發光二極體（OLED）面板，而量販機種則使用中國廠商製造的面板。

夏普的液晶事業持續虧損，所以認為有必要停止工廠運作進行經營重整。

隨著台積電在熊本縣設廠等，日本半導體產業技術人才嚴重不足，未來電機產業的人才都將從不景氣的液晶領域轉移到持續成長的半導體。

讀賣新聞報導，已知夏普堺工廠將停產電視用液晶面板，未來日本境內將不再生產電視用液晶面板。

夏普最快今天將對外宣布這項消息，至於具體的停產時間還需跟客戶協調後才能決定。停產後的堺工廠將何去何從，研判出售給海外企業也是可能方案之一。

夏普在液晶事業方面持續低迷，2022年度出現2608億日圓最終虧損，原本計畫2023年度能有100億日圓最終盈餘，但未料不光是電視用面板，連中小型面板也不景氣，今年2月已下修為最終虧損100億日圓。（譯者：黃名璽）1130514