鴻海轉投資夏普堺工廠定位 劉揚偉：轉型AI數據中心

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北14日電）鴻海轉投資日本夏普（Sharp）旗下大阪堺工廠（SDP）大尺寸面板虧損連連，鴻海董事長劉揚偉以夏普最大股東代表身分發言表示，堺工廠將轉型為人工智慧AI數據中心，共同推動夏普實現輕資產化的目標。

夏普下午在日本舉行中期營運方針法人說明會，日本媒體報導，夏普在大阪堺工廠SDP（Sakai Display Product）可能在9月停產，劉揚偉代表鴻海作為夏普最大股東代表身分，透過錄影方式發言，說明夏普在鴻海集團中的重要戰略地位。

劉揚偉表示，面對全球局勢變動和後COVID-19疫情挑戰，鴻海堅定支持夏普，幫助夏普尋找利基，突破困境，加速從虧損走向獲利，劉揚偉說，「夏普最壞的時間過去了，未來只會越來越好」。

劉揚偉指出，夏普不僅是鴻海的長期合作夥伴，更是鴻海的重要資產，在市場非常挑戰的這幾年，鴻海始終與夏普同心協力。

劉揚偉說，從2023年7月開始，他每個月都會親自到日本，待上一週，親自參與夏普在策略轉型方面的討論，並提出經營上的相關建議，直接與夏普的員工和管理層對話。

劉揚偉表示，夏普獨特的創新技術和百年品牌，在全球市場非常少有。他說，從夏普的報告中，各界最關心的堺工廠，將會得到積極處理，轉型為AI數據中心，共同推動夏普實現輕資產化的目標。

鴻海積極推動三大產業和三大核心技術的3+3策略，劉揚偉表示，鴻海將協助夏普在人、車、家、辦公室的智慧產品融入相關策略，也會共同把握AI科技革命的新機遇。

劉揚偉指出，鴻海的三大平台與夏普的品牌價值，將攜手創造「1+1大於2」的雙贏局面，他堅信鴻海的全球戰略與執行力，可以作為提供夏普走向成功的重要的推手。

鴻海集團創辦人郭台銘於2012年7月以個人名義與夏普合作，透過個人投資的SIO International Holdings，砸下660億日圓入股日本堺10代廠SDP，當時郭台銘個人投資與夏普持股SDP比重各為37.61%。

短短1年，SDP扭轉之前連續幾年鉅額虧損局面，從2013年起轉虧為盈，到2015年連續3年持續獲利。

2016年12月夏普讓渡部分堺10代廠SDP持股給投資公司SIO，當時日媒報導郭台銘透過個人投資SIO，持股SDP比重超過一半達53.05%。

之後SDP布局中國廣州增城面板廠，中國廣州超視堺10.5代全生態產業園由SDP轉投資成立。2019年9月SDP表示，郭台銘因個人因素已出讓SDP股份。（編輯：黃國倫）1130514