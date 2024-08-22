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夏普堺工廠停產 日本產電視液晶面板成歷史

2024/8/22 10:03
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（中央社東京22日綜合外電報導）鴻海轉投資的日本夏普（Sharp）昨天透露，旗下生產電視大型液晶面板的大阪堺工廠（SDP）已經全面停產。日媒指出，這代表日本境內生產電視液晶面板走入歷史。

綜合讀賣新聞、共同社中文網報導，堺工廠是日本國內唯一僅存的電視液晶面板生產據點，然而日本的電視面板生產不敵中國與韓國等海外企業的價格競爭。隨著堺工廠停產，日本境內的電視面板生產也全數告終。

據稱昨天下午4時左右，堺工廠已停產。儘管夏普停產電視面板，但仍會繼續販售薄型電視。

堺工廠今年6月起縮小面板生產規模，約800名員工之中，從事面板生產約500人已確定自願離職。

堺工廠將轉型為人工智慧（AI）資料中心，夏普正就此與日本電信業者軟銀（SoftBank）共同協商。軟銀計劃取得堺工廠約6成的土地、面板工廠、電源及冷卻設備等，並規劃2025年啟動資料中心。（譯者：楊惟敬/核稿：徐睿承）1130822

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