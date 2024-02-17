鴻海：AI伺服器是成長來源 電動車爭取全球品牌客戶

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（中央社記者張建中台北17日電）鴻海今天上午舉行開工儀式，發言人巫俊毅表示，今年人工智慧（AI）相關伺服器產品會是主要成長來源，電動車所有國際品牌車廠，未來都是鴻海的潛在客戶，集團積極接洽爭取。

鴻海上午在土城虎躍總部舉行開工儀式，董事長劉揚偉率高階主管包括鴻海集團總財務長黃秋蓮、財務長黃德才、投資長杜墨璽、A事業群總經理蔣集恆、B事業群總經理姜志雄、E事業群總經理林忠正、集團環保長洪榮聰、人資長夏國安、巫俊毅等一同出席。

參與儀式期間，劉揚偉向等候記者群揮手致意，但並未接受採訪，由巫俊毅於儀式結束後受訪。

鴻海將於20日舉行50周年晚宴，針對是否有包括蘋果（Apple）等國際大廠代表、以及創辦人郭台銘是否親自出席一事，巫俊毅表示，現在名單還無法透露，但以鴻海集團在全球供應鏈地位，相信重要客戶會以不同的方式參與，活動結束後會對外公開。

巫俊毅指出，鴻海集團在全球供應鏈是非常重要且關鍵的地位，集團存在50年非常難得，鴻海集團作為跨國企業還在成長階段，過去50年，鴻海集團協助重要客戶，提供人們可消費得起的智慧生活產品，未來50年，集團要協助現在或未來客戶，創造未來智慧的移動生活。

有關今年人工智慧（AI）項目布局，巫俊毅表示，今年或明年還是AI發展非常好的時間，成長會相對強勁，也是鴻海今年最主要營收成長來源之一，今年AI相關伺服器產品會是主要成長來源。

巫俊毅指出，鴻海集團在伺服器產業有超過4成市占率，與AI相關伺服器的中上游產品，鴻海集團市占率非常高，也與客戶緊密合作，鴻海會延續優勢，預期整個供應鏈開始平順之後，相關貢獻可比較明顯。

電動車布局方面，巫俊毅指出，鴻華先進與裕隆合作的納智捷n7車款，訂單量在9000輛左右，鴻華先進全力在上半年完成交貨作業。

巫俊毅表示，鴻海集團不做電動車品牌，所有國際品牌車廠未來都是鴻海的潛在客戶，最終希望能夠協助品牌車廠生產電動車，爭取新客戶一直是鴻海集團的目標，現在集團正在接觸或接洽的電動車計畫或客戶都有幾十項，持續進行中。（編輯：林淑媛）1130217