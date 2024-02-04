劉揚偉：鴻海看好AI伺服器業績 AI市況受限晶片產能

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（中央社記者鍾榮峰台北4日電）鴻海今天下午在南港展覽館舉行嘉年華活動，董事長劉揚偉預估，今年集團營運會比去年好一些，人工智慧（AI）伺服器業績「已感受到會很不錯」。

不過談到AI市場，劉揚偉說，目前AI晶片產能有限，真正要開出產能趕上需求，需要新廠新產能，因此AI市場是否有這麼好，「我是有一點納悶」，「要弄清楚到底怎麼一回事」。

鴻海嘉年華活動下午在南港展覽館登場，包括員工和眷屬超過2.8萬人次湧入，塞滿1樓和4樓會場，會中劉揚偉來到記者室拜年，並接受媒體採訪。

記者提問對於今年營運展望，劉揚偉表示，可能會比去年好一些，AI伺服器業績「已感受到會很不錯」，陸續拿到好幾個新案。

至於消費電子產品，劉揚偉表示，會受到國際情勢影響，政治情勢影響到經濟，經濟影響到集團業績狀況。整體來看，他表示，有一個產品項目不錯，其他項目會受到市場影響，今年鴻海集團營運比去年高一點。

談到AI業績，劉揚偉表示，今年鴻海集團在AI項目會相當好，近日聽到其他公司也說AI領域業績會很好，劉揚偉說，「我是有一點納悶」，「要弄清楚到底怎麼一回事」。

他說，若廠商都很好，市場也那麼好，這對大家都是好事，可是「市場有好到這麼好嗎？」

劉揚偉分析，目前AI晶片產能有限，真正要開出產能趕上需求，需要新廠新產能，因此AI市場是否有這麼好，「這是我不理解的地方」。

記者提問在海外市場布局新規劃，劉揚偉表示，區域製造是趨勢，鴻海集團在海外主要領域都有不錯進展，在印度、墨西哥、歐洲等地都有產能規劃，陸續會看到產能開出，鴻海在區域製造腳步穩健。

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在電動車布局，劉揚偉說，目前最重要的大事就是鴻華先進與裕隆合作的納智捷（LUXGEN）n7車款推動順利，他說自己駕駛和乘坐n7車款超過3個月，「感覺相當不錯」，n7車款陸續交車，他對此相當有信心，因為台灣產業的強項是速度快，品質不錯，成本相對有競爭力。

談到績效獎金，劉揚偉說，將在5日發放，鴻海集團去年業績還不錯，成績將在結算後公布。（編輯：黃國倫）1130204