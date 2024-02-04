鴻海嘉年華總獎金加碼15% 最大獎100萬元及電動車

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（中央社記者鍾榮峰台北4日電）鴻海今天下午在南港展覽館舉行嘉年華活動，董事長劉揚偉表示，今天抽獎獎金直接加碼15%，最大獎新台幣100萬元；另外還有電動車Model C抽獎，今年持續規劃「老吾老以及人之老」的政策，協助員工年長家屬長輩可以進入養生照護中心。

鴻海嘉年華活動下午在南港展覽館登場，中午時現場已經擠滿各事業群員工及眷屬，根據現場工作人員保守估計，出席員工及眷屬人數超過2萬8000人，除了台灣外，包括美國、墨西哥、印度、越南、捷克及歐洲等地員工代表也來台參加盛會。

鴻海今天嘉年華主題為「鴻海五十 龍躍武林」，由陳漢典、黃路梓茵主持，包括工業富聯董事長鄭弘孟、鴻騰董事會主席盧松青、富智康董事會代理主席池育陽、鴻華先進總經理李秉彥，以及集團中央單位、主要次集團事業群等主管，粉墨登場表演。

劉揚偉致詞表示，今年嘉年華活動以武林招式磅礡氣勢開場，代表集團精神，經過4年疫情影響後，今年恢復實體舉辦，最主要是為了員工的眷屬舉辦，希望透過嘉年華活動，代表集團和員工對眷屬支持打拚表達感恩之意。

劉揚偉說，今天有包括印度、越南、歐美、墨西哥等海外員工來到現場，他宣布今天抽獎獎金直接加碼15%，最大獎新台幣100萬元；另外還有電動車Model C 抽獎，抽中的員工農曆春節過年前就可開回家。

劉揚偉表示，疫情期間集團海外擴張並沒停止，去年員工在海外出差次數增加1倍，超過5000人次，在主要事業擴張，除了電動車外，鴻海已發射兩顆低軌衛星，現在正在阿拉伯上空，每日晚上10時會經過台灣。

劉揚偉說，鴻海集團持續擴大員工福利，例如累計到今天，集團內已有1746名員工生養的鴻海小寶寶，享受0到6歲公司養的政策照顧，集團去年也發出新台幣5523多萬元獎助學金，幫助超過2000名學生。

劉揚偉指出，鴻海今年要持續規劃「老吾老以及人之老」的政策，協助員工年長家屬長輩可以進入養生照護中心，照顧長輩得以安養天年。

劉揚偉表示，2月20日是鴻海集團創立50週年，未來會持續以誠信、勤奮、敏捷、分享、合作、共榮等新核心價值，打造下一個更燦爛輝煌的50年。（編輯：蘇志宗）1130204