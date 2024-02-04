張凱傑：夏普拓展台灣智慧手機市場 看增營運成長

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（中央社記者鍾榮峰台北4日電）鴻海今天下午在南港展覽館舉行嘉年華，參與活動的台灣夏普總經理張凱傑表示，今年營運目標成長幅度將達兩位數，夏普積極擴展台灣智慧型手機市場，若擴張成功，也會規劃開拓至東南亞。

鴻海嘉年華活動下午在南港展覽館登場，其中1樓規劃科技新品體驗區，並展示包括GOGORO、Belkin等合作夥伴產品，現場並規劃電動車Model C試乘區，靜態展示Model B和E電動車款，台灣夏普也在現場展示各項家電和科技新品。

展望今年營運，張凱傑接受媒體採訪表示，在海外銷售有很多成長空間，今年持續朝向兩位數成長幅度目標邁進。

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從產品來看，張凱傑指出，台灣夏普今年在液晶電視、除菌離子清淨機、水波爐外，加強大型白色家電產品銷售，因為COVID-19疫情後，冰箱和洗衣機等大型家電銷售持續成長，台灣夏普會掌握機會擴大銷售。

在智慧型手機部分，張凱傑指出，夏普集團擴大海外手機市場布局和銷售，台灣夏普也會推出各階手機產品，把日本經驗帶到台灣，參考台灣在地化需求，若台灣的市場布局成功，也會規劃擴展至東南亞。（編輯：林淑媛）1130204