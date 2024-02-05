台股兔年漲3163點站上萬八 農曆年封關連2紅

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（中央社記者吳家豪台北5日電）台股今天兔年封關，早盤受獲利了結賣壓影響走低，在台積電漲1.73%穩盤、人工智慧（AI）族群回神下，加權指數翻紅，終場漲36.14點，收18096.07點，農曆年封關首度收在萬八之上；兔年全年上漲3163.14點，漲幅21.18%，農曆年封關連2紅。

台股今天成交金額達新台幣3159億元，在台積電拉抬下，電子類股指數上漲0.64%，成交比重約75%。除航運類股翻紅收漲0.07%外，其他類股多數走低，金融類股下挫0.63%，鋼鐵類股跌0.57%，代表中小型股的櫃買指數跌0.19%。

晶圓代工廠台積電終場漲1.73%，收646元，成交量逾4萬張。鴻海董事長劉揚偉昨天在鴻海嘉年華活動接受媒體採訪，他認為AI市況受限於晶片產能，鴻海今天股價走弱，終場跌0.49%，以101.5元作收。

AI概念股緯創看好AI仍是今年科技發展主軸，終場股價勁揚3.75%，收124.5元，帶動其他AI類股回神；指標股廣達收漲0.79%，英業達上揚0.36%，營邦終場大漲7.08%。

高價股「十二千金」跌多漲少，股王世芯-KY漲3.01%，收4105元；矽智財（IP）廠商創意今年展望不如市場預期，今天股價打入跌停，收在1435元；力旺跌2.31%，失守3000元，以2955元作收。

富邦投顧指出，AI題材持續吸引投資人目光，美國科技股大漲，有助多方持股信心增強，指數往上攻高可期。（編輯：楊凱翔）1130205