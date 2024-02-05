台股兔年大漲3163點 市值暴增10.77兆元

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（中央社記者曾仁凱台北5日電）台股兔年紅不讓，今天封關以18096.07點作收，對照去年農曆年封關日（2023年1月17日）的14932.93點，台股兔年大漲3163.14點，漲幅約為21.18%，換算市值暴增10.77兆元。

根據證交所最新統計，今天農曆兔年封關日，集中市場股票總市值為新台幣57兆5205億元，較去年農曆年封關日的總市值46兆7497億元，大幅增加10兆7707億元，增幅約達23.04%。

此外，統計從2004年至2023年，過去20個農曆年春節後開盤日，加權收盤指數有15年上漲、5年下跌，上漲和下跌的機率為3：1。

開紅盤當天表現，以2023年1月30日金兔年單日指數大漲560.89點、漲幅3.76%最大；2020年1月30日台股新春開紅盤大跌696.97點、跌幅5.75%，表現最差。（編輯：張良知）1130205