台股兔年飆股多 世紀狂漲10倍報酬率居冠

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（中央社記者曾仁凱台北5日電）台股今天兔年封關，法人統計飆股排行榜出爐。世紀股價從2023年1月17日虎年封關的16.5元，狂飆到今天收在181.5元，全年漲幅高達1000%，榮登兔年飆股榜第1名。

兔年台股金光閃閃，大盤指數從虎年封關的14932.93點，到今天封關收在18096.07點，全年大漲3163.14點，漲幅高達21.2%。

在個股報酬率方面，根據投信法人統計的兔年飆股排行榜，台股有19檔個股股價漲幅超過300%；其中，包括世紀、華城、洛碁、合邦、安國、迎廣等6檔個股，股價漲幅更超過4倍。

勇奪兔年台股漲幅排行榜第1名的世紀，在減資及私募等轉機題材下，全年股價大漲高達10倍。世紀近3個月股價狂飆，惟今天封關慘遭殺落跌停，終場收在181.5元。

根據世紀的年報資料，公司主要營業項目為設計、生產及銷售積體電路、車電系統模組、數位監控系統等，其最大股東為上曜建設。

兔年台股漲幅第2高為重電股華城，全年大漲840.7%。華城在外銷、綠電轉型及台電強韌電網等三大利多簇湧下，過去一年股價表現勢如破竹。

市場關注誰會是下一個世紀、華城，凱基全球菁英55ETF基金經理人施政廷認為，如果以「犇牛」行情形容2023年的台股走勢，預期2024年延續牛勢行情的機率仍高，但可能會是隻「慢牛」，個股的投資操作需要更多耐心與完整策略。在投資選股方面，他建議可留意尋找一些低基期、但有機會受惠AI產業發展趨勢與新應用的族群或個股。（編輯：張良知）1130205