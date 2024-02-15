外資買超562億創台股第5大 敲進台積電逾4.2萬張

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（中央社記者江明晏台北15日電）台股龍年紅盤日大漲548.5點，收在18644.57點新高，外資買超562.57億元，創史上單日買超第5大，買超台積電逾4.2萬張，法人分析，台股衝新高後，仍要留意AI相關財報、通膨升息不確定性，及美債殖利率是否影響資金流向。

台股今天龍年開紅盤氣勢如虹，加權指數終場上漲548.5點，收在18644.57點，為台股史上收盤歷史新高價，成交值新台幣4926.95億元，為2023年7月18日以來單日最大量，寫近7個月新高，台股今天也以3.03%的漲幅，創台股近20年來第3強的新春開盤成績。

三大法人今天合計買超615.56億元。其中，自營商買超64.07億元，投信賣超11.08億元，外資及陸資買超562.57億元。

值得注意的是，外資單日買超台股562.57億元，超車2022年11月11日488.35億元，成為史上外資單日買超第5大。

根據公開資料統計，外資買超最多為元大滬深300正2，逾7.2萬張，買超台積電逾4.2萬張居次，接序為元大台灣50、國泰智能電動車、國泰台灣5G+、期街口布蘭特正2、聯電、華泰、廣達、中信中國50正2。

復華富時不動產爲外資賣超第1名，賣超張數為1.9萬張左右，第2至第10名為長榮航、華邦電、元大美債20正2、華航、國泰20年美債正2、長榮、新光金、宏碁、中鋼，賣超張數在1.7萬張至7000張左右。

觀察投信賣超名單，前5大為群創、南亞科、長榮航、華邦電、和碩。

台新投顧副總經理黃文清對中央社記者指出，台股今天大漲，主要貢獻是台積電為主的AI概念股，激勵紅盤日衝出歷史新高點，後續要特別留意AI相關財報與概念股之間的落差，以及美國CPI高於預期，市場對未來通膨與升息的不確定性，還是會持續影響股市，而美債殖利率也會影響資金流向，「衝新高之後，也不能完全積極樂觀」。

法人分析，農曆春節期間美國晶片股表現強勢，台積電ADR強漲逾8%，帶動台積電今天突破歷史高點，領軍台股開紅盤即創下歷史新高，統計近15年春節行情，開紅盤後5日、10日上漲機率分別超過7成、8成，平均漲幅分別達1.6%、2.8%。

法人也提醒，產業進入淡季，加上去年第4季新台幣升值4.8%影響將反映在年報上，2月營收也會反映工作天數減少而下滑的預期，將讓漲多股遭受短線壓力。（編輯：張均懋）1130215