台股開紅盤漲548點單日第5大漲點 收18644點新高

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北15日電）台積電飆漲近8%，以697元收盤創高，加上AI概念股強漲，台股今天龍年開紅盤終場大漲548.5點，收在18644.57點，刷新台股歷史收盤新紀錄，也創史上第5大單日漲點紀錄。

台股今天跳空開高，早盤一舉攻上18725點盤中歷史新高點，終場上漲548.5點，收在18644.57點，創收盤新高紀錄，成交值放大至新台幣4926.95億元。

晶圓代工廠台積電今天大漲51元，收697元創新高，漲幅7.89%，AI概念股強勢，技嘉漲停，緯創漲4.82%、廣達漲4.51%，股王世芯-KY漲7.92%。（編輯：潘羿菁）1130215