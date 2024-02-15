台股開紅盤漲548點單日第5大漲點 收18644點新高
2024/2/15 13:48（2/15 14:00 更新）
（中央社記者江明晏台北15日電）台積電飆漲近8%，以697元收盤創高，加上AI概念股強漲，台股今天龍年開紅盤終場大漲548.5點，收在18644.57點，刷新台股歷史收盤新紀錄，也創史上第5大單日漲點紀錄。
台股今天跳空開高，早盤一舉攻上18725點盤中歷史新高點，終場上漲548.5點，收在18644.57點，創收盤新高紀錄，成交值放大至新台幣4926.95億元。
晶圓代工廠台積電今天大漲51元，收697元創新高，漲幅7.89%，AI概念股強勢，技嘉漲停，緯創漲4.82%、廣達漲4.51%，股王世芯-KY漲7.92%。（編輯：潘羿菁）1130215
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