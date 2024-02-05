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台股兔年市值增逾10兆元 每股民平均約賺85萬元

2024/2/5 14:30（2/5 14:47 更新）
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（中央社記者潘智義台北5日電）台股今天兔年封關，加權指數上漲36.14點，收在18096.07點，成交值新台幣3159億元，較虎年封關日上漲3163.14點，市值增加約10.76兆元，每位股民平均約賺85萬元。

權值王台積電收646元，漲11元，漲幅1.73%；股王世芯-KY收4105元，上揚3.01%。

群益投顧分析師廖健佑接受電訪表示，上週美國公布非農就業數據強勁，帶動美元指數反彈，促使台股今天早盤出現賣壓，指數跟著下挫；雖然今天個股跌多漲少，但權值王台積電、股王世芯-KY上漲，不但發揮撐盤效果，更進一步拉抬指數收紅。

廖健佑指出，農曆年假期間，美國將公布消費者物價指數（CPI），將影響美股走勢，進而牽動年後台股動向；另外，MSCI即將公布指數成分股調整內容，目前看來已有買盤先行卡位，人工智慧（AI）概念股依然受到青睞。（編輯：郭無患）1130205

#群益
#台股
#廖健佑
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