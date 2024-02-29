台股震盪走高 挑戰18900點

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（中央社記者潘智義台北29日電）受美股下挫影響，台股今天開低，隨後震盪走高，指數由黑翻紅，18800點失而復得，高點至18895點，逼近18900點。

11時20分左右，加權指數上漲13.19點至18867.6點，成交值新台幣2256.06億元。

晶圓代工雙雄台積電盤中下跌10元至688元，聯電上漲0.7元至48.85元。IC設計大廠聯發科上揚30元至1145元。

系統韌體設計商系微盤中奔漲停293.5元，半導體廠務軟體供應商大綜也衝上漲停價127.5元。

全球市值最大加密貨幣比特幣價格衝高，帶動板卡股盤中多檔漲停，映泰26.65元、撼訊99.7元、麗臺146元都是漲停價；承啟則大漲逾8%。

緯穎日前股價下跌，今天重啟漲勢，盤中觸及漲停價2330元。

貨櫃三雄長榮股利可期，帶動買盤，盤中漲逾4%至166.5元；陽明、萬海也都上揚約2.6%。

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群益投顧分析師廖健佑接受電訪表示，MSCI成分股調整今天收盤生效，外資可能換股操作，在尾盤調整，但配合指數的調整也許到次一交易日才完成，所以須觀察兩個交易日的變化較完成。因此，今天盤中也出現指數、個股表現不同調的情形。

廖健佑指出，指數早盤下挫，大型權值股台積電下挫，但聯發科上漲，部分軟體設計、板卡、資訊服務概念股多檔漲停，貨櫃三雄也走強，帶動盤勢由黑翻紅。（編輯：楊蘭軒）1130229