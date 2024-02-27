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緯穎：墨西哥廠2期首季投產 南科廠3期2027年完工

2024/2/27 21:25
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（中央社記者潘智義台北27日電）雲端資料中心資訊電子設備廠緯穎財務長陳昌偉今天表示，南科廠3期已取得用地許可，舊廠房先擴充，新廠預計2027年完工。

緯穎今天舉行線上法人說明會，陳昌偉指出，資本支出將以製造支出為主，鎖定工廠產能的擴充，包括台灣南科廠、馬來西亞、墨西哥廠。墨西哥廠2期先租再買，2023年底逐步完工，2024年認證並已試產，第1季可望投產。

陳昌偉說明，馬來西亞規劃設兩座廠，其中一個組裝廠已量產，2024年已將台南廠生產的主機板送到馬來西亞組裝出貨，供給亞洲客戶的中國廠產能也部分轉到馬來西亞生產；不過，馬來西亞廠的所需機構件仍由中國或台灣廠供應，目前沒在馬來西亞自建機構廠計畫。

他說，2023年第4季營收衰退，但獲利能力提升，全年營收雖然衰退，但獲利穩定，人工智慧（AI）產品第4季營收已超過20%；AI晶片在2023年未見明顯短缺，目前AI晶片也無短缺情形。

陳昌偉說明，展望2024年產品占比，AI伺服器占比逐季增加，傳統伺服器占比慢慢減少；但傳統伺服器的量並不會衰退，今年仍可望較去年小幅增加。

至於AI伺服器解決方案，繪圖處理器（GPU）或集成電路（ASIC）都是客戶的可能選項；因AI晶片運算能力強，也易發熱，將配合客戶廠房推出散熱解決方案。（編輯：張良知）1130227

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