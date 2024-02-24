MWC下週登場聚焦AI、B5G 台廠秀實力爭訂單

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北24日電）全球行動通訊大會（MWC）將登場，今年聚焦B5G、萬物聯網、AI等6大領域，為年度通訊產業點出關鍵趨勢。除了國際大廠參展，台灣包括聯發科、宏達電、電信三雄等高層與會及參展，拓展國際交流機會並爭取訂單。

2024全球行動通訊大會（MWC）將在2月26日至29日於西班牙巴塞隆納登場，今年MWC展會以Future First為主題，聚焦B5G（Beyond 5G）、萬物聯網、人性化的AI、工業4.0數位轉型、Game Changers及數位基因等6大領域。

這場一年一度的年度盛會將揭示通訊產業關鍵趨勢，根據MWC官網資訊指出，去年展會共計吸引全球超過200個國家、2400個參展廠商及9萬名業者、專家及媒體與會；隨著疫情進一步遠離，預期2024年參展規模及參觀人數可望再創新高。

國際大廠Meta、諾基亞、愛立信、華為、高通、英特爾、超微及Telefonica、Orange、Vodafon、STC、SK、KT都將參與今年MWC。

近幾年台灣國際能見度大增，更被視為全球ICT與半導體產業重鎮，今年台廠有聯發科、廣達、仁寶、光寶、技嘉、宏碁、宏達電、亞旭、華擎等廠商參展，經濟部也邀請中華電、遠傳、佐臻、友訊、倚強、緯穎、信曜、優達、明泰、凌華等台廠組成國家隊，以「台灣館」的形式共同展出，爭取國際接單商機。

中華電信將由總經理林昭陽領軍參展MWC，他表示，本次大會看見AI新技術的興起，同時也彰顯數位生態系統的關鍵性，中華電信將廣泛與全球電信業者及國際重量級科技大廠交流，並將透過設立歐洲子公司，攜手台廠落地歐洲，也將與諾基亞、愛立信深化合作，簽署5G Advanced / 6G合作備忘錄。

遠傳電信由董事長徐旭東、總經理井琪率領經營團隊前往，除了將展出與國際大廠愛立信合作，以5G獨立組網（SA）架構運作的「5G救護車」，也攜手網通大廠光寶科技、中研院生物多樣性研究中心打造的「5G AI聲景蒐集裝置」等多項應用。

台灣大哥大董事長蔡明忠將再度率團前往MWC，並將與諾基亞（Nokia）攜手共同推動「5G開放應用服務合作」，也進一步與韓國第一大電信業者SK電訊、超微半導體公司AMD、半導體大廠聯發科技等業者交流，一同推進B5G（Beyond 5G）新世代網路演進。

宏達電預計參展MWC展出VR最新成果，由董事長王雪紅率領高階主管親征。宏達電近年來積極推動元宇宙生態系的發展，今年MWC 2024大會上，宏達電將展示完整的XR和元宇宙生態圈技術及應用，包括硬體、軟體和平台。

聯發科宣布，將MWC展示一系列最新技術與產品，涵蓋6G環境運算、Pre-6G衛星寬頻及智慧手機生成式人工智慧（AI）應用等。

雲端資料中心資訊電子設備廠緯穎將展示完整的新一代邊緣運算解決方案和先進液冷技術。

網通廠明泰科技將在經濟部工業局籌組的MWC台灣館中，展示5G基站新世代O-RAN無線電單元（O-RU）產品方案；中磊將展出5G、雲端智能分析平台、數位城市服務3大解決方案。（編輯：張良知）1130224