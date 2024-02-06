台灣大IDC機房100%綠電目標 拚提前6年達成

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（中央社記者吳家豪台北6日電）電信業者台灣大哥大2023年IDC雲端機房再生能源使用率大幅超越原先設定的30%目標，今年可望實現100%使用綠電，提前6年達到原本承諾2030年達成RE100再生能源倡議。

台灣大發布新聞稿表示，2023全年台灣大減碳量達2萬4930公噸，相當於65座大安森林公園碳吸附量，綠電轉供總裝置容量30.7MW（百萬瓦）及綠電建置容量0.32MW。

台灣大指出，整體用電量超過9成來自基地台和機房（含IDC雲端機房），其中基地台的排碳量占比最大。為了有效降低能耗，台灣大運用人工智慧和大數據分析，對各項耗能設備進行監測與分析，並引進諾基亞液冷式基地台設備，驗證顯示最高可減少47%的設備耗電、降低14度設備溫度。

為了提升IDC雲端機房的綠電使用率，台灣大在所有機房裝設LED燈具，同時引入ISO50001系統進行能耗管理。2023年台灣大IDC雲端機房再生能源使用率已經超越原本設定目標，可望提前達到RE100再生能源倡議。

除了基站與機房等硬體設備降低碳排之外，台灣大也啟動全數位化智慧門市改裝計畫，減少紙張印製，以電子螢幕搭配雲端數位公播系統，取代傳統海報。隨著全台門市陸續改裝，預估每年可減碳近400公噸。

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台灣大哥大董事長蔡明忠強調，面對氣候變遷和全球綠電不足的嚴重挑戰，全球急需採用新型態的潔淨能源以彌補缺口。台灣大與富邦金控贊助中研院的「淨零科技研發產研合作」計畫，其中去碳燃氫技術已啟動小規模商轉，成功將天然氣中的甲烷裂解成氫氣，同時產出具有高經濟價值的固態碳，可廣泛應用於橡膠製品、塗料、電池和塑料等產業，創造出新的循環經濟模式。

蔡明忠說，未來期望能加速去碳燃氫的大型商轉，持續創造兼具環境永續及新經濟價值的能源解決方案。（編輯：張均懋）1130206