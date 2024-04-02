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媒體識讀1 / 媒體報導台灣鳳梨杏鮑菇曾驗出米酵菌酸 查核中心：假訊息

2024/4/2 15:50（4/2 16:20 更新）
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台北市公共衛生師公會理事長翁瑞宏解釋，台灣過去曾在具有鳳梨果腐病的鳳梨和腐敗的杏鮑菇驗出唐菖蒲伯克氏菌，並非米酵菌酸。（圖取自事實查核中心網頁tfc-taiwan.org.tw）
台北市公共衛生師公會理事長翁瑞宏解釋，台灣過去曾在具有鳳梨果腐病的鳳梨和腐敗的杏鮑菇驗出唐菖蒲伯克氏菌，並非米酵菌酸。（圖取自事實查核中心網頁tfc-taiwan.org.tw）

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（中央社記者洪素津台北2日電）寶林茶室食物中毒案讓食安議題再次受到重視，有媒體引述公衛專家稱，台灣過去在鳳梨、杏鮑菇曾驗出米酵菌酸，對此事實查核中心表示這是錯誤訊息。

台北市信義區寶林茶室近日發生多名民眾食用餐點後，因身體不適而就醫、住院，並造成2人死亡，由於包含死亡2人在內的8例重症個案都檢出米酵菌酸

米酵菌酸小百科

米酵菌酸是一種罕見毒素，由唐蒼蒲伯克氏菌（Burkholderia gladioli pathovar .cocovenenans B.cocovenenans）產生，這種菌易在富含脂肪酸的食物中繁殖，特別是椰子和玉米。在攝氏溫度22至33度和中性pH值的環境中，會迅速增殖，產生大量的米酵菌酸。

  • 案例：印尼1895年首次發現米酵菌酸毒素，當地的傳統椰子發酵餅導致數起中毒事件。過去非洲莫三比克、中國皆有案例。2024年3月北市寶林茶室食物中毒案件，死者血液中檢出米酵菌酸，為台灣首例。
  • 症狀：會影響肝臟、腎臟和腦部，引起包括精神不振、頭暈、嗜睡、腹痛、嘔吐等，患者可能併發血便、血尿、低血壓、心律不整、體溫過高、黃疸、四肢僵硬、呼吸困難、休克。嚴重時可能在症狀出現後20小時內死亡。國外群聚事件致死率介於30%至100%。
  • 治療：米酵菌酸沒有解毒劑，僅能提供支持性療法，如呼吸衰竭時插管、休克時打強心劑。
  • 預防：米酵菌酸不會因洗滌或烹飪而被破壞，請勿食用長期存放於不當環境的澱粉發酵食品。
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，確定是米酵菌酸引起的食物中毒事件。

有媒體引述台北市公共衛生師公會理事長翁瑞宏的說法，稱「台灣過去在腐敗鳳梨果核、杏鮑菇中驗出米酵菌酸」，不過翁瑞宏澄清，媒體誤解他發文的原意。他解釋台灣過去學術研究發現，在具有鳳梨果腐病的鳳梨和腐敗的杏鮑菇驗出唐菖蒲伯克氏菌，並非米酵菌酸。

農試所也指出，台灣未曾在鳳梨、杏鮑菇、木耳檢測出「米酵菌酸」，且要產生「米酵菌酸」條件嚴苛，除了需要有病原菌（唐菖蒲伯克氏菌椰毒病原型），還需在特殊環境條件下發酵才會產生。

中興大學植物病理學系兼任助理教授、農試所副研究員呂昀陞指出，在挑選時杏鮑菇時，外觀上應挑選無破損、潔白完整，如果產生黃斑、異樣、聞起來有異酸味等情形，都是放比較久的產品；一般冷藏放置3至5天都沒問題，仍建議民眾買回家應盡快食用。（編輯：龍柏安）1130402

原文來自「台灣事實查核中心」：https://tfc-taiwan.org.tw/articles/10432

#農試所
#事實查核
#米酵菌酸
#翁瑞宏
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