媒體識讀1 / 媒體報導台灣鳳梨杏鮑菇曾驗出米酵菌酸 查核中心：假訊息

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（中央社記者洪素津台北2日電）寶林茶室食物中毒案讓食安議題再次受到重視，有媒體引述公衛專家稱，台灣過去在鳳梨、杏鮑菇曾驗出米酵菌酸，對此事實查核中心表示這是錯誤訊息。

台北市信義區寶林茶室近日發生多名民眾食用餐點後，因身體不適而就醫、住院，並造成2人死亡，由於包含死亡2人在內的8例重症個案都檢出 米酵菌酸 米酵菌酸小百科 米酵菌酸是一種罕見毒素，由唐蒼蒲伯克氏菌（Burkholderia gladioli pathovar .cocovenenans B.cocovenenans）產生，這種菌易在富含脂肪酸的食物中繁殖，特別是椰子和玉米。在攝氏溫度22至33度和中性pH值的環境中，會迅速增殖，產生大量的米酵菌酸。 案例：印尼1895年首次發現米酵菌酸毒素，當地的傳統椰子發酵餅導致數起中毒事件。過去非洲莫三比克、中國皆有案例。2024年3月北市寶林茶室食物中毒案件，死者血液中檢出米酵菌酸，為台灣首例。

症狀：會影響肝臟、腎臟和腦部，引起包括精神不振、頭暈、嗜睡、腹痛、嘔吐等，患者可能併發血便、血尿、低血壓、心律不整、體溫過高、黃疸、四肢僵硬、呼吸困難、休克。嚴重時可能在症狀出現後20小時內死亡。國外群聚事件致死率介於30%至100%。

治療：米酵菌酸沒有解毒劑，僅能提供支持性療法，如呼吸衰竭時插管、休克時打強心劑。

預防：米酵菌酸不會因洗滌或烹飪而被破壞，請勿食用長期存放於不當環境的澱粉發酵食品。 看更多 關閉 ，確定是米酵菌酸引起的食物中毒事件。

有媒體引述台北市公共衛生師公會理事長翁瑞宏的說法，稱「台灣過去在腐敗鳳梨果核、杏鮑菇中驗出米酵菌酸」，不過翁瑞宏澄清，媒體誤解他發文的原意。他解釋台灣過去學術研究發現，在具有鳳梨果腐病的鳳梨和腐敗的杏鮑菇驗出唐菖蒲伯克氏菌，並非米酵菌酸。

農試所也指出，台灣未曾在鳳梨、杏鮑菇、木耳檢測出「米酵菌酸」，且要產生「米酵菌酸」條件嚴苛，除了需要有病原菌（唐菖蒲伯克氏菌椰毒病原型），還需在特殊環境條件下發酵才會產生。

中興大學植物病理學系兼任助理教授、農試所副研究員呂昀陞指出，在挑選時杏鮑菇時，外觀上應挑選無破損、潔白完整，如果產生黃斑、異樣、聞起來有異酸味等情形，都是放比較久的產品；一般冷藏放置3至5天都沒問題，仍建議民眾買回家應盡快食用。（編輯：龍柏安）1130402

原文來自「台灣事實查核中心」：https://tfc-taiwan.org.tw/articles/10432