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農業部嚴正澄清 台灣木耳、杏鮑菇未曾驗出米酵菌酸

2024/3/31 20:06
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（中央社記者張雄風台北31日電）農業部今天發布新聞稿嚴正澄清，國產杏鮑菇、木耳與鳳梨等台灣農產品，皆未曾檢測出米酵菌酸；同時也未有唐菖蒲伯克氏菌椰毒病原型造成作物病害紀錄，呼籲民眾不用過於恐慌。

有關媒體報導鳳梨與杏鮑菇檢測出米酵菌酸，以及木耳可能遭受唐菖蒲伯克氏菌椰毒病原型（Burkholderia gladioli pv. cocovenenans）感染，農業部農業試驗所嚴正澄清，國內未曾出現在鳳梨與杏鮑菇檢測出米酵菌酸的報告，也未有唐菖蒲伯克氏菌椰毒病原型存在台灣農業生產環境並造成作物病害紀錄。

農試所指出，唐菖蒲伯克氏菌（Burkholderia gladioli）有4種病原型，可產生米酵菌酸者為唐菖蒲伯克氏菌椰毒病原型菌（pv. cocovenenans），不會危害農作物，因此國內目前沒有危害農作物紀錄。

農試所說明，過往國內有危害唐菖蒲、蝴蝶蘭 、山蘇、鳳梨及杏鮑菇等作物紀錄，該菌依據其病原型（pathovar）可分類為唐菖蒲病原型（pv. gladioli）、洋蔥病原型（pv. alliicola）、洋菇病原型（pv. agaricicola）等3個病原型，這3種病原型菌並不會產生米酵菌酸，也不會危害人體。

依據農試所菇類專家表示，要產生米酵菌酸條件較為嚴苛，除了需要有唐菖蒲伯克氏菌椰毒病原型外，需要在特殊環境條件下發酵，如溫度須控制在攝氏22至33度、酸鹼值中性、含鹽量2%以下並含脂質的食物中，發酵1至2天才會產生，並非木耳本身就會產生此毒質。

農試所提到，台灣國產木耳主要以鮮銷產品為主，不需要特別泡水處理，因此選用國產鮮銷木耳，只要用水進行外部清潔即可。而若針對乾木耳，在其泡發過程，建議應多次換水，以避免微生物孳生。（編輯：張雅淨）1130331

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