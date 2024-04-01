寶林茶室14人驗出米酵菌酸 薛瑞元：源頭待分析

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（中央社記者陳婕翎台北1日電）寶林茶室食物中毒案，衛福部長薛瑞元說，信義店含輕症病例累計14人驗出米酵菌酸陽性，饒河店個案皆為陰性，毒素源頭待分析，認為毒素從國外飄洋過海或故意添加可能性較低。

薛瑞元今天上午列席立法院社會福利及衛生環境委員會議，以「蘇丹紅、小林製藥紅麴原料以及寶林茶室食物中毒案等重大食安事件檢討與策進作為」為題，進行專題報告，並備質詢。

薛瑞元會前接受媒體聯訪時表示，寶林茶室食物中毒案，衛福部昨天下午公布，截至傍晚5時30分，累計通報31人，其中2人死亡、5人住加護病房、3人住一般病房、21人返家休養。目前個案人體檢驗結果，共有14件 米酵菌酸 米酵菌酸小百科 米酵菌酸是一種罕見毒素，由唐蒼蒲伯克氏菌（Burkholderia gladioli pathovar .cocovenenans B.cocovenenans）產生，這種菌易在富含脂肪酸的食物中繁殖，特別是椰子和玉米。在攝氏溫度22至33度和中性pH值的環境中，會迅速增殖，產生大量的米酵菌酸。 案例：印尼1895年首次發現米酵菌酸毒素，當地的傳統椰子發酵餅導致數起中毒事件。過去非洲莫三比克、中國皆有案例。2024年3月北市寶林茶室食物中毒案件，死者血液中檢出米酵菌酸，為台灣首例。

症狀：會影響肝臟、腎臟和腦部，引起包括精神不振、頭暈、嗜睡、腹痛、嘔吐等，患者可能併發血便、血尿、低血壓、心律不整、體溫過高、黃疸、四肢僵硬、呼吸困難、休克。嚴重時可能在症狀出現後20小時內死亡。國外群聚事件致死率介於30%至100%。

治療：米酵菌酸沒有解毒劑，僅能提供支持性療法，如呼吸衰竭時插管、休克時打強心劑。

預防：米酵菌酸不會因洗滌或烹飪而被破壞，請勿食用長期存放於不當環境的澱粉發酵食品。 看更多 關閉 陽性，皆來自信義店，饒河分店通報個案是陰性。

薛瑞元說，食品檢體是26日到餐廳取樣，包含食材、調味料等未驗出米酵菌酸，毒素源頭須逐步分析。目前推測可能有問題食品已經全數被使用完畢，若採回檢體是新一批就有可能驗不出來。另外，廚師烹飪過程操作是否出現狀況，造成毒素被分泌出來，這也是有可能性。

米酵菌酸是由唐菖蒲伯克氏菌產生，有學者指出，文獻顯示這個病原體在中國已落地生根，外界開始懷疑米酵菌酸來自中國，薛瑞元認為，除了標準品以外，米酵菌酸不是單純由實驗室製造出來，毒素飄洋過海或故意添加不太可能，米酵菌酸源頭還需調查結果綜合研判。

另外，準總統賴清德將於今年5月20日就任，各界關注新政府的內閣布局，根據多家媒體報導，傳出有4個部會被列入「留校察看」的名單，其中包含薛瑞元，面對媒體詢問這件事，薛瑞元不願回答，僅快速步入衛環委員會議室。（編輯：李錫璋）1130404

（疾管署提供）

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