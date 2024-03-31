寶林信義店12人驗出米酵菌酸 饒河店2例陰性王必勝估排除相關

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（中央社記者曾以寧台北31日電）寶林茶室食物中毒案，累計至今天上午共30人受影響。衛福部次長王必勝表示，信義店含輕症病例共12人驗出米酵菌酸陽性，相對於饒河店檢驗為陰性，大致可排除兩案相關性。

王必勝今天在臉書發文表示，信義區寶林茶室食物中毒病人，共收到13名未住院者患者檢體，其中4名（案9、13、24、25）檢驗 米酵菌酸 米酵菌酸小百科 米酵菌酸是一種罕見毒素，由唐蒼蒲伯克氏菌（Burkholderia gladioli pathovar .cocovenenans B.cocovenenans）產生，這種菌易在富含脂肪酸的食物中繁殖，特別是椰子和玉米。在攝氏溫度22至33度和中性pH值的環境中，會迅速增殖，產生大量的米酵菌酸。 案例：印尼1895年首次發現米酵菌酸毒素，當地的傳統椰子發酵餅導致數起中毒事件。過去非洲莫三比克、中國皆有案例。2024年3月北市寶林茶室食物中毒案件，死者血液中檢出米酵菌酸，為台灣首例。

症狀：會影響肝臟、腎臟和腦部，引起包括精神不振、頭暈、嗜睡、腹痛、嘔吐等，患者可能併發血便、血尿、低血壓、心律不整、體溫過高、黃疸、四肢僵硬、呼吸困難、休克。嚴重時可能在症狀出現後20小時內死亡。國外群聚事件致死率介於30%至100%。

治療：米酵菌酸沒有解毒劑，僅能提供支持性療法，如呼吸衰竭時插管、休克時打強心劑。

預防：米酵菌酸不會因洗滌或烹飪而被破壞，請勿食用長期存放於不當環境的澱粉發酵食品。 看更多 關閉 陽性，其餘9名檢驗中。相對於饒河店（案23、27）檢驗為陰性，大致可排除兩案的相關性。

截至昨天為止，寶林茶室食物中毒案2名死者、6名住院患者，共8人都驗出米酵菌酸陽性。王必勝下午接受媒體電訪說明，稍早饒河店病例檢驗為陰性，現在再驗出4名信義店輕症患者是陽性，可進一步排除兩案關聯性。

王必勝指出，在信義店用餐的患者，仍有9人在檢驗中，其餘有發病且有採檢的12人，檢驗米酵菌酸都是陽性；另外有約6、7人不願意採檢，會持續勸說，因為雖然目前也許症狀不明顯，但可能肝的狀況並不好，若檢驗有發現狀況異常，即早接受醫療會比較好。

衛福部統計到今天上午10時，寶林茶室食物中毒個案共通報30人，其中2人死亡、5人住加護病房、3人在一般病房治療，20人返家休養。5重症患者狀況，王必勝說，有1人看起來情況有好轉，另外4人仍在昏迷中，因米酵菌酸會影響肝臟與臟器，腦部多少會受影響，狀況都仍相當危急，且其中1例還在使用葉克膜搶救。

至於饒河案是否會自個案統計列表中排除，王必勝說，目前已經釐清關聯性較低，但是否排除，仍需再進一步討論，最快明天會有結論。（編輯：李亨山）1130331

（疾管署提供）

（疾管署提供）