寶林茶室案再增2例累計30例 咖哩仁當採檢結果估3/31出爐

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（中央社記者曾以寧台北31日電）寶林茶室食物中毒案，衛福部今天上午公布增2例通報、累計30人。次長王必勝說，新增個案皆與信義區店有關，累計2人是在饒河店用餐，咖哩仁當採檢結果估今天出爐。

寶林茶室食物中毒案，衛福部今天上午公布，累計至今天上午10時，共新增2例通報個案、累計30人；新增2例都是曾在信義區寶林茶室用餐，皆為輕症，1人已返家，1在一般病房治療中。

此外，累計目前共有2人是在饒河店用餐，其中1人有食用粿條，另1人吃咖哩仁當、冰奶茶後不適。王必勝今天接受媒體電訪表示，食用咖哩仁當的個案，已進行採檢，預計今天檢驗結果就會出爐。

王必勝指出，這份報告相當關鍵，若沒有驗出 米酵菌酸 米酵菌酸小百科 米酵菌酸是一種罕見毒素，由唐蒼蒲伯克氏菌（Burkholderia gladioli pathovar .cocovenenans B.cocovenenans）產生，這種菌易在富含脂肪酸的食物中繁殖，特別是椰子和玉米。在攝氏溫度22至33度和中性pH值的環境中，會迅速增殖，產生大量的米酵菌酸。 案例：印尼1895年首次發現米酵菌酸毒素，當地的傳統椰子發酵餅導致數起中毒事件。過去非洲莫三比克、中國皆有案例。2024年3月北市寶林茶室食物中毒案件，死者血液中檢出米酵菌酸，為台灣首例。

症狀：會影響肝臟、腎臟和腦部，引起包括精神不振、頭暈、嗜睡、腹痛、嘔吐等，患者可能併發血便、血尿、低血壓、心律不整、體溫過高、黃疸、四肢僵硬、呼吸困難、休克。嚴重時可能在症狀出現後20小時內死亡。國外群聚事件致死率介於30%至100%。

治療：米酵菌酸沒有解毒劑，僅能提供支持性療法，如呼吸衰竭時插管、休克時打強心劑。

預防：米酵菌酸不會因洗滌或烹飪而被破壞，請勿食用長期存放於不當環境的澱粉發酵食品。 看更多 關閉 ，會傾向認為是另外的事件，但若有驗出，就要釐清是店中哪裡出問題。

台北市衛生局調查信義區寶林茶室，17至25日間發票紀錄共91筆。王必勝說明，個案多集中在19到24日間到店用餐，今天累計已經到30案，可能是有些用餐民眾不是吃粿條、或沒有吃到毒素，不過推測持續回溯下，可能還會陸續有新增個案，但應該都以輕症為主。

寶林茶室食物中毒案，截至今天上午10時，衛福部累計接獲通報30例，其中2人死亡、5人加護病房、3人一般病房，20人返家休養。（編輯：李亨山）1130331