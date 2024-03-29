米酵菌酸中毒僅寶林茶室有案例 王必勝籲民眾勿恐慌

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（中央社記者沈佩瑤、陳婕翎台北29日電）寶林茶室案受關注，衛福部次長王必勝今天表示，包含死亡2人在內的8例重症個案都檢出米酵菌酸，確定是米酵菌酸引起的食物中毒事件，因侷限特定分店跟時段，民眾不用太恐慌。

台北市信義區寶林茶室近日發生多名民眾食用餐點後，因身體不適而就醫、住院，甚至造成2人死亡。為釐清死因真相，檢調相驗結果陸續出爐，均檢出 米酵菌酸 米酵菌酸小百科 米酵菌酸是一種罕見毒素，由唐蒼蒲伯克氏菌（Burkholderia gladioli pathovar .cocovenenans B.cocovenenans）產生，這種菌易在富含脂肪酸的食物中繁殖，特別是椰子和玉米。在攝氏溫度22至33度和中性pH值的環境中，會迅速增殖，產生大量的米酵菌酸。 案例：印尼1895年首次發現米酵菌酸毒素，當地的傳統椰子發酵餅導致數起中毒事件。過去非洲莫三比克、中國皆有案例。2024年3月北市寶林茶室食物中毒案件，死者血液中檢出米酵菌酸，為台灣首例。

症狀：會影響肝臟、腎臟和腦部，引起包括精神不振、頭暈、嗜睡、腹痛、嘔吐等，患者可能併發血便、血尿、低血壓、心律不整、體溫過高、黃疸、四肢僵硬、呼吸困難、休克。嚴重時可能在症狀出現後20小時內死亡。國外群聚事件致死率介於30%至100%。

治療：米酵菌酸沒有解毒劑，僅能提供支持性療法，如呼吸衰竭時插管、休克時打強心劑。

預防：米酵菌酸不會因洗滌或烹飪而被破壞，請勿食用長期存放於不當環境的澱粉發酵食品。 看更多 關閉 ，為台灣首見。

由於目前台灣僅有1瓶米酵菌酸檢驗標準品，衛生福利部初步以重症患者等為優先檢驗對象，今天晚間6時45分臨時召開記者會，由次長王必勝、疾病管制署副署長羅一鈞說明最新調查結果。

羅一鈞表示，感謝台大法醫研究所全力協助，目前8名重症患者檢驗完畢，包括死亡2人、加護病房5人、一般病房1人，米酵菌酸檢驗結果全數呈現陽性。

根據檢驗結果，王必勝解釋，很確定這次就是米酵菌酸所引起的食物中毒事件，且疫調發現，所有患者都跟同一家寶林茶室分店有關，時間侷限在一定期間，並沒有外擴現象，民眾不用太過恐慌。

此外，寶林茶室現場收集35件檢體，其中3件包含粿條、香蘭葉、在來米粉優先採檢，再加上供應商大粄城抽驗16件粿條，共19件食品檢體的米酵菌酸皆為陰性。

王必勝說，採購中的標準品預計最快下週一就能送抵台灣，未來將列入常態性標準品，同時已請衛生局聯繫返家休養的患者們，因已非單一縣市案件，希望這些民眾能儘快接受採檢。

媒體詢及，包括死亡2人的8名重症個案身上是否檢出其他毒素。王必勝回應，後續還會檢驗是否有其他毒素、農藥反應，至於現在已經檢驗的食材，米酵菌酸、一般毒素跟農藥檢驗結果都是陰性。

米酵菌酸是由唐菖蒲伯克氏菌產生，這個菌容易在富含脂肪酸的食物中繁殖，特別是椰子和玉米。罕見毒素在台灣現蹤引發民眾食安疑慮，衛福部疾管署每天上午10時、下午5時30分在「寶林茶室」食品中毒案個案追蹤專區公布最新通報數字。

截至今天下午5時30分，疾管署累計接獲21例通報，其中2人死亡，5人仍在加護病房、1人在一般病房，13人返家休養；與上午相比新增3例，年齡介在31歲到45歲之間，均有食用粿條，後續出現腹瀉、腹痛等症狀。（編輯：陳政偉）1130329