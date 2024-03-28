寶林茶室中毒案 負責人店長廚師限制出境

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（中央社記者林長順台北28日電）寶林茶室食物中毒案，北檢今天邀集刑事局、台北市刑大、信義分局召開專案會議，加速調查動作。檢察官認為寶林茶室黎姓負責人、王姓店長及廚師3人犯嫌重大，對3人限制出境、出海。

台北市信義區寶林茶室近日發生疑似多名民眾食用餐點後，陸續因身體不適而就醫、住院案件，目前已造成2人死亡。北檢就此甚為重視，26日晚間指派民生專組檢察官指揮偵辦。

檢察官昨天凌晨零時許，親自前往餐廳現場，指揮台北市警察局信義分局、刑事警察大隊，會同衛福部食品藥物管理署、台北市衛生局等單位及餐廳業者進行蒐證，查扣監視器等相關證物。

檢警也請寶林茶室負責人和廚師等3人則以證人身分，到信義分局製作筆錄，說明案發當天情形、現場分工、餐點製作過程等細節。至於餐廳食材及相關證物等，則由台北市衛生局帶回檢驗。

檢察官昨天簽分食品安全衛生管理法他字案，並於下午召開首度專案會議，邀集北市刑大、信義分局、衛福部疾管署、台北市衛生局進行任務分工。

另外，2名死者初步相驗的工作已分別由新北地檢署、士林地檢署檢察官會同法醫相驗完畢，並於今天上午進行解剖鑑定，取得檢體以後，法務部法醫研究所會會同疾管署、台大及榮總的毒物檢驗中心，共同查明死因。

北檢今天上午同時邀集刑事局、北市刑大、信義分局再度召開專案會議，檢察官要求警方查訪被害人、分店，並進行監視錄影資料分析、查扣資料整理等，後續將盡速進行相關調查，以釐清可能涉及的不法情事。（編輯：張銘坤）1130328