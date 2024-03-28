寶林茶室案通報14例皆有吃粿條或河粉 5人加護治療中

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（中央社記者曾以寧台北28日電）疾管署今天表示，截至今天上午10時，與北市信義區寶林茶室相關個案共有14名，其中2人死亡，住院治療的6人中有5人住加護病房；未來將於每天上午10時更新資訊。

台北市信義區寶林茶室食物中毒案多人就醫，目前已造成2人死亡。衛生福利部長薛瑞元今天說，初步朝內生性或外來添加的毒素方向討論，若是內生性毒素，較高機率是「 米酵菌酸 米酵菌酸小百科 起源：「米酵菌酸」毒素最開始在印尼被發現，當地的傳統椰子發酵餅導致數起中毒事件；米製品發酵過程若被罕見細菌Burkholderia gladioli污染，也會出現米酵菌酸。

特性：溫度介於攝氏22到33度、酸鹼值中性，是米酵菌酸最喜歡的環境。

案例：台灣過去未出現米酵菌酸食物中毒事件，但印尼、非洲、中國都有案例。

症狀：食用遭米酵菌酸污染的食物，會出現噁心、嘔吐、腹瀉等類似急性腸胃炎症狀，甚至可能1天內多重器官衰竭，死亡率達4成以上。

治療：米酵菌酸沒有解毒劑，僅能提供支持性療法，如呼吸衰竭時插管、休克時打強心劑。 看更多 關閉 」。

衛生福利部疾管署發言人曾淑慧下午表示，有關寶林茶室食物中毒案件調查，統計到今天上午10時為止，共有14名個案與此案件相關，其中2人死亡，6人住院治療中（5人住加護病房、1人住一般病房），6人症狀輕微返家休養。

曾淑慧表示，經調查該14名個案皆有攝食寶林茶室炒粿條或滑蛋河粉，目前衛生局仍持續調查中。

曾淑慧接受媒體聯訪表示，因先前各處資訊比較不一致，因此已經規劃系統，並會通知各地方，未來接獲相關個案，會統一上系統通報；並且未來將在每天上午10時公布最新個案數，包含死亡、加護病房、普通病房和返家人數。（編輯：陳政偉）1130328