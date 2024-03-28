寶林茶室案通報14例 薛瑞元：米酵菌酸機率高 不排除人為下毒

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（中央社記者沈佩瑤台北28日電）台北市寶林茶室食物中毒案通報累計14例、其中2死。衛生福利部長薛瑞元今天說，初步朝內生性或外來添加的毒素方向討論，不排除人為可能性，檢調已介入調查。

台北市信義區寶林茶室食物中毒案多人就醫，目前2人死亡。衛福部昨天首次針對此案召開專家會議，邀集6名毒物學專家、收治相關患者醫院的醫師代表、感染科權威醫師張上淳，及疾病管制署、食品藥物管理署、法務部法醫研究所代表、環境部化學署等單位討論。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天上午邀薛瑞元報告「社會安全網缺失檢討及具體改進作法」。

有關專家會議初步結論，薛瑞元會前接受媒體聯訪說明，食物中毒的可能性主要分3大類：微生物引起如常見的諾羅等、內生性也就是食材本身的毒素、外來添加毒素。

不過，薛瑞元指出，就病人所出現的症狀、病程進展速度等因素綜合研判，目前專家認為「不像第1類微生物」，現在是往後兩者的機率去討論。

若是內生性毒素，薛瑞元表示，較高機率是米酵菌酸，此物質引起症狀的過程比較類似，但台灣過去未曾發生，正跟國外訂標準品，後續才能檢驗，也不排除人為下毒，檢調已介入調查。

衛福部累計接獲通報14例，薛瑞元指出，昨天新增1例疑似病例為台南個案，病人在信義區寶林茶室吃了粿條，出現症狀後本來在台北的醫院就醫，後來堅持回台南，正在台南醫院治療中。

媒體詢及，馬偕醫院收治1名40多歲女性，因肝腎衰竭仍在加護病房救治中，她的姊姊決定捐肝搶救妹妹性命。薛瑞元強調，這必須要經醫療評估，且病人的狀況不見得只有肝的問題。

外界質疑台北市衛生局檢驗動作太慢才讓事態擴大，薛瑞元緩頰表示，通常接獲食物中毒通報，第一時間就是進入場所進行基本檢測，因為一般食物中毒，以微生物的可能性比較大，所以會對人員、食材、環境等做採檢，台北市是按表操課。

薛瑞元說，但陸續有通報進來，發現過程不一樣，從開始有嘔吐等症狀到後來嚴重肝腎衰竭，甚至是在12小時內發生，這跟平常的食物中毒不同，衛福部警覺立刻由疾管署、食藥署跟地方一起介入調查，積極聯繫處理。（編輯：李亨山）1130328