食物塞冰箱不會壞是迷思 食物中毒常見成因、預防及通報方法一次看

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（中央社網站）台北市信義區寶林茶室發生疑似食物中毒事件，截至27日已造成2人死亡，詳細病因仍在調查中。食物中毒有哪些症狀？保存食物的正確方式及途徑？塞在冰箱裡就不用擔心了嗎？發現疑似中毒症狀該如何處理？中央社整理資訊帶你了解。

如何判定食物中毒？

2人（含）以上攝取相同的食品而發生相似的症狀，即為食物中毒案件。但若因細菌性毒素或急性化學性食物中毒而引起，即使僅1人也視為食物中毒。

常見症狀？

腹瀉、噁心、嘔吐、腹痛、發燒、頭痛及虛弱等，有時伴隨血便或膿便。抵抗力特別弱的人症狀較嚴重，甚至可能致死。症狀通常會持續1天或2天，有些會持續1週到10天。

食物中毒主要病因物質有哪些？

台灣常見的細菌性食物中毒有腸炎弧菌、沙門氏桿菌、病原性大腸桿菌、金黃色葡萄球菌、 仙人掌桿菌 仙人掌桿菌 仙人掌桿菌 （Bacillus cereus）因周身布滿短鞭毛，形如仙人掌而得名。在環境中分布廣泛，可由細菌本身或由細菌產生的毒素而導致食品中毒。 食品被仙人掌桿菌污染後，大多沒有腐敗變質的現象。除了米飯有時稍微發黏，口味不爽口之外，多數外觀都正常。尤其夏天食品於20℃以上的環境中放置時間過長，該菌會大量繁殖並產生毒素，加上食用前未經徹底加熱，可能導致中毒。 中毒症狀：

可分為嘔吐型及腹瀉型。嘔吐型潛伏期短（約0.5～6小時），食品多以米飯類和澱粉類製品相關，蒸煮或炒過的米飯放置室溫，放置時間過長為常見污染途徑，症狀有噁心及嘔吐等。



腹瀉型則潛伏期較長（約6～15小時），主要出現在香腸、肉汁等肉類產品，濃湯、醬汁、果醬、沙拉、布丁甜點及乳製品也常被污染，症狀有水漾腹瀉及腹痛，以腸炎表現為主。





可分為嘔吐型及腹瀉型。嘔吐型潛伏期短（約0.5～6小時），食品多以米飯類和澱粉類製品相關，蒸煮或炒過的米飯放置室溫，放置時間過長為常見污染途徑，症狀有噁心及嘔吐等。 腹瀉型則潛伏期較長（約6～15小時），主要出現在香腸、肉汁等肉類產品，濃湯、醬汁、果醬、沙拉、布丁甜點及乳製品也常被污染，症狀有水漾腹瀉及腹痛，以腸炎表現為主。 治療方法：

適當的支持性治療，給予水分及電解質，約1～2天即可痊癒。





適當的支持性治療，給予水分及電解質，約1～2天即可痊癒。 如何預防？

食品烹調後盡速食用，如無法馬上食用，應保溫在60℃以上。儲存短期間（2天內）者，可於5℃以下冷藏庫保存，若超過2天以上者務必冷凍保存。 資料來源：衛福部食藥署 看更多 關閉 、 肉毒桿菌 肉毒桿菌 肉毒桿菌 （Clostridium botulinum）廣泛分布在自然界各處，包含土壤、湖水、河水及動物的排泄物內。該菌會分泌毒素，造成食品中毒最常見的毒素是A、B、E等型，致命率占所有細菌性食品中毒的第一位。台灣自96年將肉毒桿菌中毒列為第四類傳染病，納入法定傳染病監視。 潛伏期：

食因型肉毒桿菌中毒，神經性症狀通常於12～36小時間出現，但也有數天後才發作。潛伏期愈短病情通常愈嚴重，死亡率愈高。





食因型肉毒桿菌中毒，神經性症狀通常於12～36小時間出現，但也有數天後才發作。潛伏期愈短病情通常愈嚴重，死亡率愈高。 中毒症狀

1.早期症狀包括疲倦、眩暈、食慾不振、腹瀉、腹痛及嘔吐等胃腸炎症狀，但在數小時內會消失。



2.該菌的毒素主要侵犯末梢神經，症狀有視力模糊或複視、眼瞼下垂、瞳孔放大或無光反射、顏面神經麻痺、唾液分泌障礙、口乾、吞嚥困難及講話困難等。



3.接續發生由上半身到下半身的肌肉無力、神經性腸阻塞、呼吸困難等相關症狀，失去頭部控制、肌肉張力低下及全身性虛弱，病人通常意識清楚，但嚴重時會因呼吸障礙而死亡，死亡率高達30～60%。





1.早期症狀包括疲倦、眩暈、食慾不振、腹瀉、腹痛及嘔吐等胃腸炎症狀，但在數小時內會消失。 2.該菌的毒素主要侵犯末梢神經，症狀有視力模糊或複視、眼瞼下垂、瞳孔放大或無光反射、顏面神經麻痺、唾液分泌障礙、口乾、吞嚥困難及講話困難等。 3.接續發生由上半身到下半身的肌肉無力、神經性腸阻塞、呼吸困難等相關症狀，失去頭部控制、肌肉張力低下及全身性虛弱，病人通常意識清楚，但嚴重時會因呼吸障礙而死亡，死亡率高達30～60%。 如何治療？

可向疾病管制署申請領取肉毒桿菌抗毒素（A、B與E型），依照指示立刻給予靜脈與肌肉注射。

若給予好的呼吸系統照護及抗毒素治療，死亡率可低於15%；然而病例復原緩慢，常需要數個月，極少數會拖數年。





可向疾病管制署申請領取肉毒桿菌抗毒素（A、B與E型），依照指示立刻給予靜脈與肌肉注射。 若給予好的呼吸系統照護及抗毒素治療，死亡率可低於15%；然而病例復原緩慢，常需要數個月，極少數會拖數年。 如何預防？

1.肉毒桿菌不耐熱，經煮沸後毒性會消失，消費者應注意食品在食用前應「充分加熱」。真空包裝食品通常沒有經過高溫高壓殺菌，因此建議加熱後再食用。



2.脹起蓋子的罐頭製品一定不可食用，開罐後發覺有異味時不要勉強試吃，一有疑問切勿食用。



3.由於孢子於自然界很廣，1歲以下的嬰兒不可餵食蜂蜜。 資料來源：衛福部食藥署 看更多 關閉 等，又以金黃色葡萄球菌與仙人掌桿菌占大宗，前者多因人員衛生習慣不佳，後者則常是米飯等五穀雜糧類保存溫度不當，導致細菌滋生。

諾羅病毒 諾羅病毒小百科 可感染人類引起腸胃道發炎的病毒

症狀：主要為噁心、嘔吐、腹瀉及腹絞痛，也可能合併發燒、寒顫、倦怠、頭痛及肌肉酸痛，症狀通常會持續1至2天，之後就會逐漸痊癒

感染途徑：

-食入被病毒污染的食物或水

-接觸被病毒污染的物體，再碰觸嘴、鼻或眼睛黏膜傳染

-與病人密切接觸、吸入病人嘔吐物及排泄物所產生的飛沫 看更多 關閉 導致食物中毒也十分常見，食藥署指出，多半是因處理餐食人員衛生習慣不佳導致交叉感染，或者食物未徹底加熱，如生蠔等貝類，吃下肚都可能染上諾羅病毒。

另外，天然毒（植物性毒素、麻痺性貝毒、河豚毒、組織胺、黴菌毒素等）以及化學物質（農藥、重金屬）也可能引發食物中毒。

哪些情形常造成食物中毒？

食品未充分加熱、食品調製後在室溫下放置過久、生食與熟食交叉污染、調理食品的器具或設備未清洗乾淨及水源被污染等，都可能造成食物中毒。

食物保存在幾度較安全？

7度至60度之間稱為危險溫度帶，許多細菌能快速生長繁殖。食藥署提醒，冷藏要在7度以下、保溫要在60度以上，存放逾2天則要冷凍。食用前食物要加熱至中心溫度逾70度才可食用。

適當的加熱可以殺死活的細菌，也可除去某些細菌產生的毒素，例如肉毒桿菌的毒素即可在100度加熱10分鐘後失去活性。但有些細菌產生的毒素可耐熱，例如金黃色葡萄球菌產生的毒素在高溫烹煮過後仍不會被破壞。

食物放冰箱就不會壞？

台中大甲李綜合醫院營養師江國銓說，冰箱不能殺菌，食物放冰箱還是會腐敗。一般家用冰箱的冷藏溫度約0度至7度，冷凍庫溫度約為負12度到負18度，冷藏及冷凍雖可抑制多數細菌及微生物生長，但無法殺死細菌。

另外，飯菜要涼了才能進冰箱也是常有的錯誤觀念，營養師說，細菌能快速繁殖的溫度落在7度到60度間，若食物沒吃完，還在燙手的溫度就該冰起來，避免細菌過度生長。

營養師也提醒，食物放冰箱仍有保存期限，生鮮魚貝類時間最短，冷藏大約1到2天、冷凍最多2到3個月；雞鴨鵝等家禽肉類冷藏不超過4天；蔬菜類冷藏約3到7天，生鮮雞蛋不超過2週。

吃海鮮常見迷思

許多人吃火鍋時，常以為蛤蜊或牡蠣等貝類只要殼打開就能吃了，但食藥署提醒，殼開不代表熟了，要多煮5到10秒才安全。

另外，也有人誤以為用「鹽水」沖洗可殺菌，但其實海產常見的腸炎弧菌喜歡鹹的環境，用鹽水反而投其所好，達不到殺菌效果，至於淡水類水產則可能藏有腸桿菌類微生物、大腸桿菌、沙門氏菌等，建議烹煮溫度超過70度以上。

預防食品中毒5原則

1.洗手：調理食品前後都需徹底洗淨，有傷口要先包紮。

2.新鮮：食材要新鮮衛生，用水也須乾淨。

3.生熟食分開：用不同器具處理生熟食，避免交叉污染。

4.徹底加熱：食品中心溫度超過70度，細菌才容易被消滅。

5.注意保存溫度：低於7度才能抑制細菌生長；已烹調食品或易腐敗食品，建議於5度以下保存。

發現疑似食品中毒如何處理？

如果發生疑似食品中毒症狀時應迅速就醫，並保留剩餘食品檢體（密封並低溫冷藏，不可冷凍），民眾及醫療院所應儘速通知各縣市衛生單位。

若情況不嚴重，民眾也可依照以下方法緩解症狀：

●補充開水等液體

●補充因上吐下瀉所流失的電解質，如鉀、鈉及葡萄糖

●避免制酸劑（胃藥），也先別止瀉，讓體內毒素排出後再向醫生諮詢

●不要催吐

●先食用容易消化的清淡食物，避免易刺激胃的食品

（編輯：曹亞沿）