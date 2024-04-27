研華強化全球智慧零售布局 併購法國公司Aures

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（中央社記者曾仁凱台北27日電）工業電腦大廠研華推動第3波轉型計畫，26日深夜召開重大訊息記者會，宣布併購法國POS及KIOSK品牌公司Aures Technologies，希望藉此搶攻全球智慧零售產品及業務的覆蓋率，成為全球智慧零售整合方案及服務領導者。

研華將透過向Aures的大股東收購，以及公開收購，以每股不高於6.7歐元（約新台幣234.5元）收購Aures股票（流通在外股數共393萬8173股），最高希望能取得100%股權，換算最高投資金額約新台幣9.235億元。另外研華也將以500萬歐元的可轉債協助Aures充實營運資金。全案將待雙方內部核決程序及當地主管機關審核完成後依序執行。

研華指出，Aures為法國上市公司，Aures品牌的POS（銷售點情報管理系統）設備深耕歐洲、澳洲、美國等地，擁有高知名度及紮實銷售網絡；其中，旗下美國子公司Retail Technology Group為零售IT系統服務廠商，擁有遍布全美的服務網絡。

研華服務物聯網事業群副總經理江明志表示，全球零售產業自新冠疫情、供應鏈混亂、全球通膨及升息，近年來幾經跌宕，同時適逢AI崛起及消費者習慣變遷，行業轉型及整併趨勢日漸顯著。在產業變革中，研華持續深化布局，擴增硬體及軟體產品組合。

Aures是歐美地區聲譽卓著的品牌，並且有優異的POS、KIOSK（多媒體資訊服務機台）產品設計開發量能，加上研華在智慧系統的堅強實力及全球運籌網絡，未來A+A（Advantech研華英文名+ Aures）結合，可望發揮加乘效果。

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這是研華去年啟動第3波轉型計畫以來的一次重要發力。2023年研華邁入40週年，研華董事長劉克振宣布公司啟動第3波全球化轉型計畫，將以Sector Driven（產業驅動）為核心精神，規劃5大行業領域、6大區域市場，希望集結資源重點推進。此次併購Aures，擬藉此強化研華在全球智慧零售市場的布局。

劉克振表示，智慧零售被定義是深具潛力的行業市場之一，此次結合Aures，與研華不僅在區域、產品組合、組織能力等面向都高度互補，另方面也揭示研華從過去傳統產品導向，未來將深化每個行業的布局與經營，以創造更深遠的影響與價值。（編輯：郭無患）1130427