劉克振：研華今年擬調薪4%優於以往 邊緣AI太厲害

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（中央社記者吳家豪台北30日電）工業電腦廠研華今天召開股東常會，通過去年發放現金股利每股新台幣9.5元。董事長劉克振說，為了更好留住人才，研華今年平均調薪幅度將達4%，優於過去平均3%；他也直言邊緣人工智慧（Edge AI）商機「太厲害了」，未來10年將迎來巨大熱潮。

劉克振表示，雖然研華的薪資競爭力正在大幅改善，但仍然不如晶圓代工廠台積電，整體台灣薪資水準確實在高速成長。

研華2023年合併營收達645.68億元，年減6%；由於營運效率優化及存貨管控得宜，獲利結構保持穩健，毛利率40.52%，年增2.53個百分點；稅後淨利約108.38億元，年增1%，續創新高；每股盈餘12.65元。

劉克振指出，研華去年下半年到今年業績下滑，遭遇史上最嚴重的衰退，主要受到3大因素影響。首先，2022年因為零組件缺貨，產業瘋狂進貨，現在調整庫存的時間比想像更久，預計今年第3季可以告一段落。

其次，他提到，全球半導體與人工智慧（AI）產業很旺，但工具機和設備產業表現不佳，研華的設備業客戶占很大比例，連帶影響研華業績。

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第3，劉克振表示，研華過去25年「成功方程式」趨於老化，為此研華已啟動組織改造。

談到訂單何時回溫，他說，今年下半年研華接單/出貨比例（BB ratio）有機會回到1以上，下半年將逐季成長，全年營運將優於去年。他認為邊緣人工智慧「太厲害了」，將使研華未來10年迎向絕佳產業機會，未來研華將加大投資相關領域，把產品、應用及解決方案，導入工廠、醫院和零售業等領域。（編輯：潘羿菁）1130530