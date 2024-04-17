張育成經6週休養 復健賽首役就開轟

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（中央社記者楊啟芳台北17日電）美國職棒坦帕灣光芒隊台灣好手張育成今年2月重返美職體系，不過在熱身賽左側斜肌拉傷，經過6週治療、養傷，今天他在復健賽首度亮相就有好表現，甚至還有全壘打演出。

28歲的張育成去年在世界棒球經典賽繳出亮眼成績單，季末結束與波士頓紅襪隊的合約、重回自由身，直到今年2月確定與光芒隊簽下小聯盟合約，自2022年後重回光芒隊，並受邀大聯盟春訓。

張育成在熱身賽首打席就開轟，不過接下來就因左側斜肌拉傷脫離戰線，當時評估需休養6週到8週才能復原。

張育成昨天在個人社群媒體上貼文表示，「經過6週的積極治療、復健、訓練，傷勢已無大礙要開始打復健賽了，接下來我一樣會拚盡全力，一步一步來，用最快的速度回到球場。」

張育成才剛PO文，就立刻證明他的確「用最快的速度回到球場」，今天復健賽他在第2打席就順利開轟，調整進度看起來比外界預期的更快也更好。（編輯：龍柏安）1130417