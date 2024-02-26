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張育成春訓首打席就開轟 重返光芒後有好的開始

2024/2/26 10:44（2/26 11:23 更新）
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台灣棒球好手張育成。（圖取自facebook.com/YutheSouljaBoy）
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（中央社記者謝靜雯台北26日電）台灣好手張育成重返美職加盟坦帕灣光芒隊，春訓熱身賽有好的開始，今天先發打7棒、守游擊，2局下首打席就開轟，總計2打數敲1安，光芒與老虎終場以9比9握手言和。

台灣好手張育成月中確定好消息，與坦帕灣光芒隊簽下小聯盟合約附帶大聯盟春訓邀請，今天春訓熱身賽光芒隊與底特律老虎隊交手，張育成先發出賽打擊有表現。

老虎隊1局上靠著接連3支安打先馳得點，光芒隊1局下2人出局後也有接連2支安打串聯送回追平分，2局下1人出局後張育成上場打擊，敲出右外野方向陽春砲、幫助球隊超前比數。

老虎隊3局上攻勢再起，馬洛伊（Justyn-Henry Malloy）陽春砲扳平比數，再靠著保送、接連安打攻勢串聯，單局攻下5分、取得6比2領先。

光芒隊3局下靠著保送、暴投、滾地球推進攻占上三壘，再靠著暴投跑回第3分，老虎隊凱利（Carson Kelly）4局上開轟添分，張育成4局下敲出左外野方向飛球出局。

張育成5局攻守交換時退場休息，今天總計2打數敲出1轟，為個人大聯盟生涯春訓熱身賽累積第9轟。

老虎隊6局再拿1分取得9比3領先，光芒隊比賽後半段追分，7局下卡德納斯（Ruben Cardenas）、明思納（Kameron Misner）都開轟，8局下單局再攻下4分、扳平比數，兩隊終場以9比9握手言和。（編輯：張雅淨）1130226

#老虎隊
#坦帕灣光芒隊
#美職
#光芒隊
#張育成
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