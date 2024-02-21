張育成春訓報到難掩興奮 談回鍋光芒原因：打球很自在

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（中央社記者尹俊傑紐約20日專電）台灣好手張育成與美國職棒坦帕灣光芒隊再續前緣，今天赴春訓基地報到，倍感興奮。他提到在光芒打球很自在，因而接受光芒開出附帶大聯盟春訓邀請的小聯盟合約。

大聯盟官網報導，張育成上午現身佛羅里達州光芒春訓基地，難掩興奮之情，提到休賽季有10支美職球團開出小聯盟合約，2022年賽季短暫效力光芒的時光令他難以忘懷，因而選擇重返光芒。

張育成說，與其他球隊相比，他覺得在光芒打球「超級舒服」，從教練、隊友到其他職員，都讓他感覺待在這支球隊很自在。

除光芒外，張育成大聯盟生涯5季還效力過克里夫蘭守護者、匹茲堡海盜、波士頓紅襪。2022年季中，他在前光芒主戰游擊手佛朗哥（Wander Franco）受傷期間效力光芒2個月，出賽36場，3度開轟，貢獻12分打點，打擊率2成60，留下當年效力4支球隊最佳表現。

佛朗哥被控與未成年少女發生關係而遭多明尼加當局調查，本週未隨其他光芒野手報到。光芒持續栽培新秀卡米內羅（Junior Caminero）接棒，開季游擊防區可能交給從西雅圖水手換來的賈柏耶樂（Jose Caballero），或開訓後簽下的張育成前隊友羅沙里歐（Amed Rosario）。

28歲的張育成內野4個守備位置都能勝任，春訓階段將與艾蘭達（Jonathan Aranda）、米德（Curtis Mead）、巴薩貝（Osleivis Basabe）等年輕內野手爭奪上場機會。

光芒總教練凱許（Kevin Cash）說，今年春訓與以往不同之處在於「機會更多」，球團將在先發、牛棚及野手陣容中評估眾多好手。

張育成上季與紅襪簽下大聯盟合約，隨後身披台灣戰袍參加去年3月的世界棒球經典賽（WBC），以亮眼打擊成績榮獲預賽A組最有價值球員（MVP），博得「國防部長」稱號。

去年重返大聯盟賽場後，張育成扮演紅襪游擊防區定心丸，但開季不久因左手鉤骨骨折缺陣近2個半月，暑期因主將傷癒歸隊而遭指定讓渡（DFA），下放小聯盟。整季在大聯盟出賽39場，揮出6發全壘打，18分打點，打擊率1成62，賽季結束後成為自由球員。（編輯：高照芬）1130221