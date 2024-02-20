更多編輯台推薦新聞：
圖解基隆東岸商場爭議 謝國樑林右昌說法比一比
地方

圖解基隆東岸商場爭議 謝國樑林右昌說法比一比

英國國家藝廊首度來台 梵谷莫內拉斐爾真跡5月登奇美博物館
文化

英國國家藝廊首度來台 梵谷莫內拉斐爾真跡5月登奇美博物館

桌球世團賽鄭怡靜奪關鍵一點 台灣女團3比1勝美國預賽全勝
運動

桌球世團賽鄭怡靜奪關鍵一點 台灣女團3比1勝美國預賽全勝

嘉南自動相機首次拍到黑熊家族 水鹿洗澡、山羌看鏡頭全都錄
生活

嘉南自動相機首次拍到黑熊家族 水鹿洗澡、山羌看鏡頭全都錄

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動
張育成
新聞專題
張育成1/300
首頁 / 運動

張育成重返美職 簽約坦帕灣光芒受邀大聯盟春訓

2024/2/20 21:12（2/20 21:23 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
張育成18日與坦帕灣光芒隊簽下小聯盟合約附帶大聯盟春訓邀請，確定重返美國職棒。（圖取自facebook.com/YutheSouljaBoy）
張育成18日與坦帕灣光芒隊簽下小聯盟合約附帶大聯盟春訓邀請，確定重返美國職棒。（圖取自facebook.com/YutheSouljaBoy）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北20日電）台灣好手張育成確定重返美國職棒，18日與坦帕灣光芒隊簽下小聯盟合約附帶大聯盟春訓邀請，若升上大聯盟，年薪將是100萬美元附帶激勵獎金。

張育成去年在世界棒球經典賽打出好表現，打擊數據名列前茅，獲選預賽A組最佳一壘手，以及最有價值球員，後續返美效力波士頓紅襪隊，賽季結束後，曾傳出日韓職球隊有接觸。

張育成在亞洲職棒冠軍爭霸賽時，曾受中華職棒聯盟會長蔡其昌邀請赴日，期間與蔡其昌詳談未來規劃，因他也有興趣在巔峰時期回中華職棒獻技，在確定擁有狀元籤的富邦悍將雖有接觸討論，但雙方尚未深入談及細節。

張育成美國經紀公司ACES表示，在今年休賽季接到超過10隊的電話，光芒隊總教練凱許（Kevin Cash）更是向球隊親自推薦張育成，讓ACES與光芒隊協議過程蠻順利。

張育成與光芒隊簽下小聯盟合約、月薪3.6萬元美金，若升上大聯盟年薪將達到100萬美元（約新台幣3146萬元），也附帶比去年多兩倍的激勵獎金，讓張育成團隊感受到誠意。

而張育成選擇與光芒再續前緣，主要是因為非常喜歡球隊氣氛，希望能再回到光芒隊享受棒球。2022年張育成效力光芒隊期間大聯盟出賽36場，繳出打擊率2成60、3轟、12打點。（編輯：吳協昌）1130220

#大聯盟
#坦帕灣光芒隊
#坦帕灣光芒
#春訓
#張育成
#蔡其昌
延伸閱讀
好友吳念庭回台灣發展 陳傑憲：中職更有話題大谷翔平復健照進度走 稱有信心能打開幕戰大聯盟首例 Netflix整季跟拍紅襪揭祕辛MLB強投克魯柏宣布退休 兩度奪下美聯賽揚獎
張育成
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
張育成返美訓練備戰新球季 下一步動向受關注
172.30.142.48