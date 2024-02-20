張育成重返美職 簽約坦帕灣光芒受邀大聯盟春訓

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北20日電）台灣好手張育成確定重返美國職棒，18日與坦帕灣光芒隊簽下小聯盟合約附帶大聯盟春訓邀請，若升上大聯盟，年薪將是100萬美元附帶激勵獎金。

張育成去年在世界棒球經典賽打出好表現，打擊數據名列前茅，獲選預賽A組最佳一壘手，以及最有價值球員，後續返美效力波士頓紅襪隊，賽季結束後，曾傳出日韓職球隊有接觸。

張育成在亞洲職棒冠軍爭霸賽時，曾受中華職棒聯盟會長蔡其昌邀請赴日，期間與蔡其昌詳談未來規劃，因他也有興趣在巔峰時期回中華職棒獻技，在確定擁有狀元籤的富邦悍將雖有接觸討論，但雙方尚未深入談及細節。

張育成美國經紀公司ACES表示，在今年休賽季接到超過10隊的電話，光芒隊總教練凱許（Kevin Cash）更是向球隊親自推薦張育成，讓ACES與光芒隊協議過程蠻順利。

張育成與光芒隊簽下小聯盟合約、月薪3.6萬元美金，若升上大聯盟年薪將達到100萬美元（約新台幣3146萬元），也附帶比去年多兩倍的激勵獎金，讓張育成團隊感受到誠意。

而張育成選擇與光芒再續前緣，主要是因為非常喜歡球隊氣氛，希望能再回到光芒隊享受棒球。2022年張育成效力光芒隊期間大聯盟出賽36場，繳出打擊率2成60、3轟、12打點。（編輯：吳協昌）1130220