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好友吳念庭回台灣發展 陳傑憲：中職更有話題

2024/2/17 17:12（2/17 17:31 更新）
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中華職棒統一獅隊球員陳傑憲（左）與蘇智傑（右）17日下午在台北出席感恩茶會，兩人穿上經紀公司安排的服裝，並接受媒體拍照。中央社記者徐肇昌攝　113年2月17日
中華職棒統一獅隊球員陳傑憲（左）與蘇智傑（右）17日下午在台北出席感恩茶會，兩人穿上經紀公司安排的服裝，並接受媒體拍照。中央社記者徐肇昌攝　113年2月17日
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（中央社記者楊啟芳台北17日電）中職統一獅隊陳傑憲、蘇智傑今天出席經紀公司活動，談到好友吳念庭將回台灣選秀，陳傑憲認為對台灣棒球是好事，可以更有話題，也認為今年重返6隊規模能讓台灣棒球更進步。

吳念庭去年底自行宣佈離開日職西武獅隊，將返台延續球員生涯，陳傑憲與吳念庭過去在高中時期在日本共生高校一起打拚過，交情相當好。陳傑憲今天出席感恩茶會時說：「他自己跟我說要講一個秘密，在新聞還沒出來前就說想回來了。」

陳傑憲笑說：「我就開玩笑跟他說早就該回來了，其實回來也好，可以帶起一波熱潮，讓台灣職棒更有話題是好事。」陳傑憲也提到，吳念庭已經30歲，很現實的是在日本會比較辛苦，也私心希望他可以回來台灣。

中職新球季即將在3月底開打，今年台鋼雄鷹隊正式加入一軍戰場、重回6隊規模，陳傑憲指出，有一支新球隊可以讓台灣棒球更進步，「我覺得台鋼比當初的味全還恐怖，但還沒有打過不知道，希望透過熱身賽摸索他們的實力，季賽去迎戰他們。」

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本季各隊積極找左投洋將，中信兄弟開季5名洋將中就有4個左投，而左打蘇智傑生涯對上左投數據比較吃虧，其中2020年對戰左投打擊率僅1成74，不過去年大復活，對戰左投打擊率攀升至2成98；而同為左打的陳傑憲較不受影響，生涯對戰打擊率達3成42。

對此蘇智傑表示，左投就是多看，現在練習賽每天都會練習打左投，從手眼協調去訓練，「最重要的還是策略，因為球還是要經過本壘板，這樣銜接國際賽也不會有太大問題。」（編輯：龍柏安）1130217

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