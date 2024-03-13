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中職官辦熱身賽開打 陳傑憲、潘傑楷開轟獅勝龍

2024/3/13 21:53
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（中央社記者楊啟芳台北13日電）中職官辦熱身賽今天在台南棒球場開打，統一獅隊靠著陳傑憲、潘傑楷開轟，終場以6比0擊敗味全龍隊。獅隊先發投手凱力士投4局無失分，龍隊先發王維中則是投2.2掉3分。

中華職棒本季即將於30日在台北大巨蛋進行開幕戰，今天開始進行官辦熱身賽，今天起至27日，6隊共計30場賽事，比賽地點分別在台南棒球場、斗六棒球場、台北大巨蛋、新莊棒球場與天母棒球場舉行。

獅隊在1局下就靠著陳傑憲從王維中手中轟出陽春砲，率先攻下1分；2局下2出局後何恆佑、黃勇傳接連敲出安打，再攻下1分；3局下王維中投出保送後退場，換上莊玉彬登板後，施冠宇敲出安打，潘傑楷再一棒轟出3分砲；獅隊於8局下得1分，終場就以6比0奪勝。

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獅隊今天推出新洋投凱力士（Jake Kalish）先發，用57球投4局，被敲1支安打、投1次保送，沒有失分；接著宋文華投2局，鄭副豪、李嘉祥、尹柏淮各投1局都沒有失分，聯手完封龍隊打線。

龍隊先發投手則是本季爭取重返先發輪值的王維中，用43球僅投2.2局，被敲4支安打，包括1發全壘打，出現1次保送、2次三振，失掉3分；接著莊玉彬投1局掉2分，劉昱言、林逸達、呂詠臻都沒有失分，林凱威則是受失誤影響掉1分非責失。（編輯：張雅淨）1130313

#王維中
#味全龍
#統一獅
#陳傑憲
#潘傑楷
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