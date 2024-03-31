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中職例行賽大巨蛋首轟 兄弟曾頌恩敲陽春全壘打[影]

2024/3/31 18:33（3/31 18:49 更新）
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中職例行賽在台北大巨蛋史上首轟31日出爐，5局上中信兄弟曾頌恩敲出陽春全壘打。（圖取自facebook.com/Brotherelephants）
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（中央社記者楊啟芳台北31日電）中華職棒例行賽在台北大巨蛋史上首轟今天出爐，5局上中信兄弟的曾頌恩敲出左外野方向陽春全壘打，苦主為味全龍隊先發投手王維中，目前大巨蛋首安、首分、首轟都已出爐。

中職開幕戰昨天在台北大巨蛋開打，今天味全龍隊在大巨蛋繼續擔任主場球隊，與中信兄弟隊交手。雖然龍隊在2局下先攻下1分，不過5局上兄弟的曾頌恩從王維中手中轟出陽春全壘打，追平比數，也是中職大巨蛋例行賽史上首轟，歷史留名。

其他大巨蛋首次紀錄部分，昨天1局上由徐若熙投出大巨蛋史上中職例行賽第1球，之後面對樂天桃猿隊第2棒林立送出三振，大巨蛋例行賽首次三振也出爐，隨後梁家榮敲出二壘安打，成為大巨蛋例行賽首安，並在第2局蔣少宏敲出1打點安打，送回首分。（編輯：張雅淨）1130331

影片來源：CTBC Brothers 中信兄弟官方頻道
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