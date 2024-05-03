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王維中要突破「5.2局障礙」 透露本季心態有改變

2024/5/3 18:37（5/3 19:06 更新）
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中華職棒味全龍隊投手王維中3日受訪自評今年開季至今先發表現，認為感覺不錯，結果看起來算是好的，也提到今年心態不一樣，照著感覺丟，配球觀察打者攻擊習性，「被打就被打，順其自然。」圖為王維中113年4月21日先發畫面。（味全龍隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 113年5月3日
中華職棒味全龍隊投手王維中3日受訪自評今年開季至今先發表現，認為感覺不錯，結果看起來算是好的，也提到今年心態不一樣，照著感覺丟，配球觀察打者攻擊習性，「被打就被打，順其自然。」圖為王維中113年4月21日先發畫面。（味全龍隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 113年5月3日
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（中央社記者謝靜雯台北3日電）中職味全龍隊投手王維中本季嘗試突破「5.2局障礙」，王維中坦言有發現這個關卡，下二軍這段時間休息、加強重量訓練，也提到今年心態上不同，不過於求好心切。

龍隊投手王維中4月28日先發對富邦悍將隊，總計投5.2局被敲5支安打，失掉2分都非責失分、承擔敗投，目前為止本季5場先發出賽、勝場還沒開張，但另外一個「巧合」就是最長投球局數都在「5.2局」卡關。

王維中4月28日先發完後，29日被下放二軍，當時總教練葉君璋解釋，王維中對比賽節奏掌握、配球都沒什麼問題，但重回先發第一年突然拉長局數感覺有點吃力，還需要調整，調整一輪過後就會再回一軍。

王維中自評開季到目前為止的先發表現，認為感覺不錯，結果看起來算是好的，也提到今年心態上不一樣，去年比賽過程中會一直想著「要把這局投好，反而沒辦法做到」，今年照著感覺丟，配球觀察打者的攻擊習性，「被打就被打，順其自然。」

對於「5.2局障礙」，王維中苦笑說是剛好，有時候想說差1個出局數可以投滿6局，堅持繼續投的結果都不是很好。

下二軍調整10天，王維中表示主要在休息，也會加強重量訓練，但應該不會下二軍比賽調整，還是會隨隊一軍。（編輯：陳政偉）1130503

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