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大巨蛋熱身賽連2天上演全壘打秀 岳政華高國麟開轟[影]

2024/3/17 17:34（3/17 18:44 更新）
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中華職棒官辦熱身賽17日在大巨蛋進行中信兄弟與富邦悍將之戰，中信兄弟岳政華1局下首打席就敲出右外野方向陽春砲，幫助球隊1比1扳平比數。中央社記者吳家昇攝 113年3月17日
中華職棒官辦熱身賽17日在大巨蛋進行中信兄弟與富邦悍將之戰，中信兄弟岳政華1局下首打席就敲出右外野方向陽春砲，幫助球隊1比1扳平比數。中央社記者吳家昇攝 113年3月17日
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（中央社記者謝靜雯台北17日電）中職官辦熱身賽在台北大巨蛋舉行，連2天都有全壘打秀，昨天味全龍隊吉力吉撈．鞏冠開轟，今天中信兄弟岳政華1局下首打席敲出右外野方向陽春砲，富邦悍將2局上高國麟也開轟。

中華職棒官辦熱身賽在台北大巨蛋安排2場賽事，昨天兄弟隊與味全龍隊交手，龍隊野手吉力吉撈．鞏冠首局敲出2分砲，為官辦熱身賽台北大巨蛋首轟。

兄弟隊今天繼續在台北大巨蛋迎戰富邦悍將隊，悍將1局上就有攻勢，1人出局後王勝偉敲出二壘打，2人出局後范國宸補上安打，送回團隊第1分。

兄弟1局下追分，首棒外野手岳政華首打席就開轟，敲出右外野方向陽春砲，幫助球隊1比1扳平比數；悍將2局上1人出局後高國麟敲出中外野方向陽春砲，再度幫助球隊超前比數。

今天兩隊都派出本土投手先發，兄弟隊先發投手為鄭凱文，悍將隊先發投手是陳仕朋。（編輯：張雅淨）1130317

影片來源：CTBC Brothers 中信兄弟官方頻道
中華職棒官辦熱身賽在台北大巨蛋舉行，17日由中信兄弟迎戰富邦悍將隊，悍將1局上就有攻勢，1人出局後王勝偉敲出二壘打，2人出局後范國宸（圖）補上安打，送回團隊第1分。中央社記者吳家昇攝 113年3月17日
中華職棒官辦熱身賽在台北大巨蛋舉行，17日由中信兄弟迎戰富邦悍將隊，悍將1局上就有攻勢，1人出局後王勝偉敲出二壘打，2人出局後范國宸（圖）補上安打，送回團隊第1分。中央社記者吳家昇攝 113年3月17日
#中信兄弟
#大巨蛋
#岳政華
#富邦悍將
#高國麟
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