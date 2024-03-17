大巨蛋熱身賽連2天上演全壘打秀 岳政華高國麟開轟[影]
2024/3/17 17:34（3/17 18:44 更新）
（中央社記者謝靜雯台北17日電）中職官辦熱身賽在台北大巨蛋舉行，連2天都有全壘打秀，昨天味全龍隊吉力吉撈．鞏冠開轟，今天中信兄弟岳政華1局下首打席敲出右外野方向陽春砲，富邦悍將2局上高國麟也開轟。
中華職棒官辦熱身賽在台北大巨蛋安排2場賽事，昨天兄弟隊與味全龍隊交手，龍隊野手吉力吉撈．鞏冠首局敲出2分砲，為官辦熱身賽台北大巨蛋首轟。
兄弟隊今天繼續在台北大巨蛋迎戰富邦悍將隊，悍將1局上就有攻勢，1人出局後王勝偉敲出二壘打，2人出局後范國宸補上安打，送回團隊第1分。
兄弟1局下追分，首棒外野手岳政華首打席就開轟，敲出右外野方向陽春砲，幫助球隊1比1扳平比數；悍將2局上1人出局後高國麟敲出中外野方向陽春砲，再度幫助球隊超前比數。
今天兩隊都派出本土投手先發，兄弟隊先發投手為鄭凱文，悍將隊先發投手是陳仕朋。（編輯：張雅淨）1130317
影片來源：CTBC Brothers 中信兄弟官方頻道
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