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吉力吉撈敲中職大巨蛋首轟 官辦熱身賽湧近2萬人寫紀錄

2024/3/16 17:41（3/16 18:17 更新）
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影片來源：Dragons味全龍官方頻道

（中央社記者楊啟芳台北16日電）中職官辦熱身賽「龍象大戰」今天在台北大巨蛋進行，湧近2萬名觀眾刷新中職史上熱身賽紀錄，且1局下味全龍隊的吉力吉撈・鞏冠就轟出2分砲，敲出中職熱身賽史上大巨蛋首轟。

中華職棒本季例行賽開幕戰將於30日在台北大巨蛋開打，且各隊都已敲定大巨蛋主場賽事，為了讓球團、球員及聯盟工作人員熟悉大巨蛋，中職特別安排2場官辦熱身賽在大巨蛋舉行。

今天大巨蛋上演「龍象大戰」，採取一壘側龍迷、三壘側象迷的「壁壘分明」應援方式，雖然是熱身賽，也有賽前表演、場邊啦啦隊女孩應援，為正式比賽熱身。今天大巨蛋開放近2萬席座位，截至昨晚為止僅剩300張票左右，已刷新中職史上官辦熱身賽最多觀眾的紀錄。

1局下味全龍隊就展開攻勢，開路先鋒張祐銘選到保送後，靠著下一棒吉力吉撈・鞏冠從徐基麟手中轟出2分全壘打，先馳得點，這也是中職官辦熱身賽史上在台北大巨蛋的首轟，第1局結束龍隊取得2比0領先。（編輯：李亨山）1130316

#中職
#徐基麟
#張祐銘
#台北大巨蛋
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