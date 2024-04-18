徐基麟繳王牌表現 投蝴蝶球擾亂打者奪第3勝

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（中央社記者楊啟芳新北18日電）中職今天在新莊球場的賽事，中信兄弟先發投手徐基麟繳出6局無失分好投，兄弟終場以6比2擊敗富邦悍將。兄弟徐基麟前3場先發都奪勝，他透露今年有拿出蝴蝶球破壞打者節奏。

兄弟在2局上就展開攻勢，蘇緯達、曾頌恩、王政順接連敲安打得1分後，岳東華再擊出1打點滾地球；5局上二、三壘有人時，曾頌恩敲出二壘安打，帶有2分打點，王政順再敲安打送回1分。雖然悍將在7局下反攻2分，不過兄弟8局上也添1分，最終以6比2獲勝。

徐基麟此戰用92球投6局，僅被敲2支安打，投2次保送、2次三振，沒有失分演出優質先發，奪下開季3連勝，成為隊史第4名開季3場拿下3勝的本土投手，目前3勝與其他隊洋投伍鐸（Bryan Woodall）、勝騎士（Mario Sanchez）並列勝投王。

徐基麟投了6顆蝴蝶球，成功擾亂對方打者，他表示，雖然國小就會投蝴蝶球，不過進中職後今年才拿出來用，「因為去年在牛棚不能擴大失分，不能多送一顆給對方，這顆球也不好控制，還是要看它怎麼飛」。徐基麟事先問過投手教練王建民，「他說可以拿出來丟，多一顆球破壞打者節奏。」

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賽後兄弟總教練平野惠一為徐基麟的表現打100分，也稱讚捕手徐博瑋。平野惠一認為，徐基麟今年的表現進步很多，「非常期待他這樣的投球可以維持一整年，也可以帶給其他投手一點刺激，並期望他去瞄準王牌的位置」。

不過徐基麟笑說：「還沒有到100分啦，還可以再更好，因為第1局就讓首名打者上壘，今天守備有幫忙滿重要的。」至於總教練期望的「王牌」位置，徐基麟說：「一步一步慢慢來，才第3場而已，要學習的還很多。」（編輯：管中維）1130418