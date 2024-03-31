曾頌恩敲中職例行賽大巨蛋首轟 兄弟首戰3比2擊退味全龍【圖輯】
2024/3/31 21:41（3/31 21:51 更新）
（中央社記者楊啟芳台北31日電）中職今天在台北大巨蛋的賽事，中信兄弟靠著曾頌恩開轟、猛登繳出7局失1分好投，以3比2擊敗味全龍，也是教頭平野惠一首勝，不過他表示，把首勝球送給了表現優異的猛登。
龍隊在2局下攻下1分，不過5局上兄弟的曾頌恩從王維中手中轟出陽春全壘打，追平比數，這也是中職史上大巨蛋首轟。
影片來源：CPBL 中華職棒
6局上兄弟再有攻勢，王威晨、陳俊秀敲安打後，陳子豪擊出高飛犧牲打得1分；8局上王威晨敲安打後盜上二壘，陳俊秀再敲二壘安打，送回1分，取得3比1領先。雖然在8局下龍隊追回1分，不過最後兄弟仍以3比2奪勝。
兄弟新任總教練平野惠一順利在首場比賽就收下勝利，他賽後表示，「不能說很開心，只是覺得棒球季開始了，要思考怎麼得那1分、守住那1分、怎麼上壘，今天這種拉鋸戰其實是最讓人可以變強、變有自信的比賽，第一場有這樣的比賽很開心。」
至於首勝球，平野惠一說賽後有收到，但送給表現很好的先發投手猛登（Daniel Joseph Mengden）。猛登今天用93球投7局，被敲4支安打，飆出8次三振，僅失掉1分，演出優質先發拿下勝投，平野惠一說：「在這麼有緊張感的比賽，他表現很出色。」
猛登則表示，沒想到自己會投球隊的首場賽事，「當初只是抱著想要擠進一軍輪值的想法，能投第一場很榮幸。」猛登也認為，大巨蛋是非常漂亮的球場，「很開心來到另外一個國家，可以在這麼棒的地方投球。」（編輯：張雅淨）1130331
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