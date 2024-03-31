敲中職例行賽大巨蛋首轟 曾頌恩：打出去滿有自信

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（中央社記者楊啟芳台北31日電）中華職棒中信兄弟曾頌恩今天在第5局開轟，成為台北大巨蛋史上中職例行賽首轟，曾頌恩賽後表示，打到當下就有自信會是全壘打，但直呼沒想到會是自己敲出大巨蛋首轟。

中職例行賽在大巨蛋的史上首球、首安及首分都已經在昨天開幕戰出爐，今天中信兄弟作客大巨蛋與龍隊交手的賽事，曾頌恩先發打第6棒、守右外野。5局上0好2壞時，曾頌恩一棒轟出左外野方向陽春全壘打，以大巨蛋首轟歷史留名，最後也獲選為單場MVP。

影片來源：CPBL 中華職棒

賽後談到這支全壘打，曾頌恩表示，擊到球後就知道百分之百會成為全壘打，「因為在練習時有試著把距離打出來，打到當下感覺距離有到，打出去時其實滿有自信的。」

曾頌恩也指出，當下球數領先，剛好球進到自己設定的位置，「想說不管打得好不好，就先用力揮。」不過曾頌恩直呼，沒有想到歷史性的大巨蛋首轟是由自己所敲出，他原本以為會是隊友陳子豪或是龍隊的吉力吉撈．鞏冠。

昨天開幕戰一共吸引2萬8618名觀眾進場，今天在大巨蛋則有2萬158名觀眾，為史上第3多，僅次於昨天開幕戰以及2019年在洲際棒球場的彭政閔引退賽。能在2萬多名觀眾下比賽，曾頌恩笑說：「很興奮，到現在心臟還是跳滿快的。」

曾頌恩指出，今天有被味全龍球迷的喊聲震撼到，「也沒有幹麻，在外野就很緊張。」不過4月3日、4日換兄弟在大巨蛋擔任主場球隊，曾頌恩笑說：「期待百萬象迷，希望可以喊破大巨蛋。」（編輯：張雅淨）1130331

中華職棒例行賽味全龍與中信兄弟31日在台北大巨蛋交手，兄弟隊曾頌恩（圖）5局上敲出左外野方向陽春全壘打，大巨蛋首轟出爐。中央社記者鄭清元攝 113年3月31日