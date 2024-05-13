陳俊秀明星賽票選穿黃衫加持 全壘打大賽點名曾頌恩

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（中央社記者謝靜雯台北13日電）中職明星賽球迷票選將於明天中午12時開跑，今年改穿中信兄弟球衣的陳俊秀有「百萬象迷」當後盾，他笑說：「加持一下。」但是否挑戰全壘打大賽，則點名隊友曾頌恩有機會奪冠。

中華職棒明星賽將於7月20、21日在台北大巨蛋舉行，明星賽球迷票選將於明天中午12時啟動，過往球迷投票結果總是呈現「一片黃」、被兄弟隊球員占據，今天代表出席記者會的兄弟隊野手陳俊秀笑說，以前就有注意到，今年還是看好隊友江坤宇或王威晨可以當人氣王。

陳俊秀曾拿下2019年全壘打大賽冠軍，被問起是否要再挑戰全壘打大賽，他笑說很累，但也提到今年在室內球場打，應該不會這麼熱，如果身體狀況許可的話可以參加，但希望多給年輕球員機會，點名隊友曾頌恩有機會奪冠。

曾頌恩目前為止本季敲出5發全壘打，具有全壘打大賽參賽票選資格，開季前2轟都是在台北大巨蛋開轟。

今年明星賽是由世界12強棒球賽台灣隊與球迷票選的明星隊交手，陳俊秀表示，國家隊教練團應該也是想多看一些年輕選手，自己努力維持狀態，可以的話當然也會想要打12強賽。（編輯：張雅淨）1130513