曾頌恩被點名未來重要中心打者 目前課題是選球

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（中央社記者楊啟芳台北1日電）中職中信兄弟曾頌恩今年開季時長打能力驚人，雖然已超過2週沒有開轟，但反而躍升打擊王。教頭平野惠一直言，曾頌恩一定是未來重要的中心打者，目前課題是選保送。

曾頌恩在本季首戰就於台北大巨蛋開轟，成為大巨蛋史上例行賽首轟；4月13日更是演出單場雙響砲，砲轟徐若熙與陳禹勳，目前累積5轟排行第2名。

雖然曾頌恩在4月13日之後全壘打數就停滯，但打擊率仍維持在高檔，目前以3成48暫居打擊率排行榜第1名。

兄弟總教練平野惠一今天表示，對方投手不會丟出容易被敲長打的球，但曾頌恩自己也有調整策略，目前結果都是好的，「他一定是未來重要的中心打者。」

平野惠一強調，大家以往對兄弟的印象都是追求長打，但希望在球隊需要安打時，也可以有安打出現，這樣球隊穩定度會更高。

不過曾頌恩目前出賽19場，僅選到1次四壞球保送，平野惠一指出，「他接下來的課題就是學習不要追打壞球，各隊針對狀況好的打者，都會丟壞球去引誘。」

平野惠一也說，如果在狀況不好時，「選保送的能力就顯得相當重要，這是身為一軍主力選手的重要能力，相信他本人知道這是課題。」

平野惠一指出，其實曾頌恩在去年球季開始就有很大成長，但很可惜因為當時腳踝傷勢下二軍，「雖然他目前的雙腿狀況還沒到100%，但還是希望他可以健康打一整季，繼續維持下去。」（編輯：張雅淨）1130501